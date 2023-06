Dalla Roma all’Inter: doppia offerta ‘gratis’

Nuovo intreccio di calciomercato tra Roma e Inter. C’è la doppia offerta a parametro zero, svolta improvvisa dai giallorossi al club guidato da Simone Inzaghi.

Si accende il calciomercato estivo in Serie A, la Roma di Pinto e Mourinho è tra le squadre più attive prima dell’apertura della sessione ordinaria. Nelle scorse ore il club giallorosso ha ufficializzato l’ingaggio di Evan Ndicka. Il difensore mancino rappresenta il secondo rinforzo a parametro zero messo a segno da Tiago Pinto. Nel frattempo c’è la doppia offerta, sempre con la formula del costo zero, fatta recapitare all’Inter di Inzaghi e Marotta.

Tiago Pinto si conferma specialista nell’ingaggio di colpi a parametro zero. La scorsa estate il dirigente ex Benfica ha portato con questa formula in giallorosso i vari Matic, Dybala e Belotti, oltre al portiere Svilar. In vista della prossima stagione sono già due i rinforzi arrivati a costo zero per José Mourinho. Houssem Aouar a centrocampo, arrivato in scadenza dal Lione ed Evan Ndicka per la difesa. Il centrale difensivo di piede mancino raggiunge la Roma a costo zero dall’Eintracht Francoforte. Un doppio innesto che mette in risalto le manovre di Tiago Pinto, tra i profili più attivi in Serie A in queste settimane.

Calciomercato Roma, Zaha e Dembelè offerti a zero all’Inter

Per una coppia di rinforzi gratis che arrivano c’è l’offerta all’Inter che potrebbe cambiare le sorti di due calciatori accostati anche alla Roma. Parliamo di Wilfried Zaha, in scadenza con il Crystal Palace e Moussa Dembélé, in uscita dal Lione.

Secondo quanto evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’, i due attaccanti a costo zero sono stati offerti all’Inter. La squadra allenata da Simone Inzaghi è a caccia di rinforzi offensivi, in previsione dell’addio a Dzeko e del possibile divorzio con Correa. La doppia offerta gratis può ribaltare il futuro dei due attaccanti, accostati anche alla Roma di Tiago Pinto che però in attacco sembra avere altre idee.