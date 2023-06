Dalla Roma all’Inter, l’accordo da 20 milioni fa saltare il banco

Il giocatore, che è stato in orbita Roma è pronto a vestire la maglia del club di Premier League nella prossima finestra di calciomercato

Il calciomercato non è ancora cominciato che è già il più pazzo di sempre. Ad aver alzato drasticamente le temperature è stata l’Arabia Saudita che ha deciso di puntare forte sui campionati europei, andando a prendere quei calciatori che non hanno spazio. Basti pensare al Chelsea, che ha ceduto ben tre giocatori nella Penisola Araba, a cui va aggiunto anche Ngolo Kante che è partito a parametro zero.

Oltre a loro, gli sceicchi stanno cercando di fare spesa anche in Serie A con diversi calciatori nel mirino dei club che possono contare su dei fondi praticamente illimitati. Basti pensare alle offerte faraoniche che sono circolate in questi giorni per convincere giocatori del calibro di Benzema, Messi e Modric a giocare in quei campionati. Anche Mourinho è stato nel mirino della Federazione Araba, che ha cercato di prenderlo con un biennale da 120 milioni.

Al di là di questa febbre da mille e una notte, ci sono le altre squadre che stanno cercando di costruire le proprie squadre per affrontare la prossima stagione. Una di queste è la Roma che ha già ufficializzato due giocatori. Si tratta di Houssem Aouar ed Evan Ndicka, che dopo diversi giorni è finalmente stato annunciato come nuovo calciatore giallorosso.

Calciomercato Roma, il Tottenham lo strappa a Mourinho

I reparti da migliorare sono diversi, con l’attacco che è rimasto orfano di Tammy Abraham, che ha subito un infortunio al legamento crociato. José, però, vorrebbe ritoccare anche la porta, dove Rui Patricio ha dimostrato di essere un buon portiere, ma con qualche limite, vista anche l’età.

Per sostituirlo, da tempo Tiago Pinto sta pensando a Guglielmo Vicario, che tra i pali dell’Empoli ha dimostrato di avere l carte in regola per il salto di qualità. L’estremo difensore degli emiliani, però, piace a molti altri club, non solo in Italia. Come riporta Sky Sports UK, infatti, sulle tracce del giocatore c’è il Tottenham, con cui ha raggiunto l’accordo verbale. Futuro a Londra, quindi, per il portiere classe 1996, che verrà acquistato dal club toscano per 20 milioni di euro.