“Innamorato di Mourinho”: Roma, l’agente conferma il tris

Il calciomercato della Roma sta continuando spiegato a gonfie vele dopo gli annunci di oggi, che sono stati molto importanti per Pinto

Il 30 giugno si avvicina sempre di più e la Roma sta cercando di trovare 30 milioni entro la fine del mese, come da richieste della Uefa. L’organo calcistico europeo sta seguendo da vicino i conti della società giallorossa, che ha firmato il settlement agreement per non incorrere in altre sanzioni. A causa di questo accordo, Pinto deve stare molto attento a come si muove, perché il limite del monte ingaggi è molto delicato.

Soprattutto il rapporto tra spese e incassi non può essere in passivo e per questo motivo, il general manager ha bisogno di vendere. Per trovare la cifra necessaria, l’ex Benfica ha deciso di rivolgersi a tutti gli esuberi presenti in rosa oltre che ai giocatori che lo scorso anno sono partiti in prestito. Questi rappresentano l’occasione perfetta per fare cassa e accumulare il tesoretto necessario per chiudere in equilibrio il bilancio.

Nel calderone delle cessioni, però, sono finiti anche diversi giovani che con Mourinho avevano trovato per la prima volta il campo tra i grandi. Uno di questi era Benjamin Tahirovic, che è diventato un nuovo giocatore dell’Ajax. Il centrocampista ha lasciato Trigoria permettendo alla società di segnare una plusvalenza.

Calciomercato Roma, parla l’agente di Missori: “Vuole giocare”

Tra i calciatori in uscita c’è anche Filippo Missori, che si è fatto notare nel finale di stagione giocando molto bene come esterno destro. Le sue prestazioni non sono passate inosservate alle altre squadre di Serie A, con il Sassuolo che lo ha messo nel mirino e sta trattando con Pinto per acquistarlo.

A confermare la trattativa è stato lo stesso agente del giocatore Busiello che ha parlato ai microfoni di TvPlay: “Missori è un ragazzo che ha delle prospettive enormi, tecnicamente è fortissimo ed è un ragazzo molto serio e per questo piace molto al Sassuolo, che è la squadra che valorizza meglio i giovani. C’è qualcosa con il Sassuolo, ma è una cosa totalmente separata da Frattesi. Volpato, Missori e Frattesi sono tre cose totalmente separate. Credo che Filippo avrà un futuro importante, Tutti i giocatori giovani vanno volentieri al Sassuolo perché il club ha dimostrato di lavorare bene con i giovani“. Infine, l’agente ha parlato delle ambizioni del giocatore: “Filippo è di Roma ed è innamorato della Roma e di Mourinho, come sono innamorati tutti i romani. Come tutti i calciatori ha un’ambizione, giocare a calcio. E questo spesso cambia le situazioni“.