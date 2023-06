Nuovo botto in entrata per la Roma: “Affare fatto”

Il lavoro ai fianchi di Tiago Pinto ha dato i suoi frutti: accordo raggiunto con la Roma. Da capire la modalità del trasferimento.

Acquisti sostenibili, cessioni oculate e capacità di cogliere i momenti giusti in una sessione estiva di calciomercato che sta vedendo la Roma recitare un ruolo da assoluta protagonista.

Impegnati su svariati tavoli, i giallorossi si apprestano a definire un altro affare in entrata. Dopo aver impresso l’accelerata decisiva per la cessione di Kluivert al Bournemouth e in attesa di sciogliere i nodi legati al futuro di Volpato, Missori e Carles Perez, i capitolini hanno praticamente raggiunto l’accordo con il Leeds per il ritorno nella Capitale di Diego Llorente. Secondo quanto evidenziato da Sky, infatti, l’intesa tra i due club sarebbe stata già trovata. Il difensore spagnolo, dunque, può dunque considerarsi potenzialmente un nuovo calciatore della Roma.

Calciomercato Roma, fatta per il ritorno di Llorente: gli ultimi aggiornamenti

Ricordiamo che Llorente è sbarcato nella Capitale con la formula del prestito. Legato al Leeds da un contratto in scadenza nel 2026, il classe ’93 ha spinto molto per ritornare in un ambiente nel quale è riuscito a ritagliarsi un ruolo tutt’altro che banale. Dopo aver chiuso la scorsa stagione con 12 presenze all’attivo tra campionato ed Europa League, l’ex Real Sociedad è pronto a ricucirsi addosso la maglia giallorossa.

Come già anticipato da asromalive.it un’apertura del Leeds non sembrava ipotesi utopistica. Il lavoro ai fianchi di Pinto ha quindi dato ai suoi frutti, con l’innesto di Llorente che contribuirà a dare centimetri ed esperienza ad un reparto già rinforzato con l’acquisto di Ndicka, per il quale si aspetta solo l’ufficialità. Da capire quale sarà la formula definitiva dell’operazione: la sensazione, come già annunciato dalla nostra redazione, è che si vada nella direzione di un nuovo prestito.