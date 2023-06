Preferiscono la Roma: Pinto prepara il doppio colpo da sogno

La Roma sogna di mettere a segno un doppio colpo da sogno. Entrambi i calciatori preferiscono i giallorossi ai rivali.

La Roma continua ad essere la regina del mercato in questi giorni. Dopo aver piazzato i primi due colpi in attacco, ovvero Houssem Aouar ed Evan Ndicka, il club ha provveduto a vendere alcuni dei giocatori ritenuti non imprescindibili in modo tale da far quadrare i conti e rispettare i paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlemente agreement.

Benjamin Tahirovic, ad esempio, ha già svuotato il proprio armadietto a Trigoria e a breve si trasferirà all’Ajax per un totale di 8.5 milioni. Nelle scorse ore, poi, è stato trovato l’intesa decisiva per il passaggio di Justin Kluivert al Bournemouth in cambio di 12 milioni mentre a breve riprenderanno i contatti con il Sassuolo, interessato a Filippo Missori e Cristian Volpato. La trattativa è stata impostata e, salvo imprevisti, consentirà ai capitolini di incamerare altri 10 milioni: risorse fresche che consentiranno a Tiago Pinto di mettere in sicurezza le casse e pianificare le prossime mosse in entrata.

Nel mirino del direttore generale ci sono Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. L’attaccante è reduce da una stagione complicata al West Ham: appena 3 gol in 16 apparizioni in Premier League, diverse panchine e tanti problemi fisici. Gli Hammers, nel corso dell’incontro avuto con il manager portoghese, si sono detti disponibili a farlo partire a patto però di prevedere nell’accordo l’obbligo di riscatto. Pinto, dal canto suo, preferirebbe chiudere la pratica con la formula del prestito e diritto: le interlocuzioni proseguiranno.

Roma, Scamacca e Frattesi vogliono la Roma

Frattesi dal canto suo, autore di 7 gol in campionato, ha intenzione di lasciare il Sassuolo e mettersi alla prova in contesti più competitivi. La Premier League ha lanciato diversi segnali concreti d’interesse ma il 1999 ha espresso il desiderio di rimanere in Italia così da proseguire il proprio percorso di crescita.

In pole position c’è l’Inter, che ha messo sul piatto 30 milioni più il cartellino di Samuele Mulattieri. Prima di concludere l’operazione, però, i nerazzurri dovranno vendere Marcelo Brozovic scivolato ai margini dopo l’esplosione di Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista. Il croato piace all’Al-Nassr e al Barcellona, con l’amministratore delegato Beppe Marotta che conta di incassare almeno 25 milioni tramite la partenza del calciatore. Risorse che, in seguito, verrebbero dirottate proprio su Frattesi. La Roma, in ogni caso, non parte battuta. Stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Paolo Assogna nel corso della trasmissione Teleradiostereo, Frattesi (così come Scamacca) preferirebbe passare ai giallorossi.