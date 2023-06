Calciomercato Roma, affare alla Smalling: Mourinho decisivo

L’allenatore della Roma è sceso di nuovo in campo in questa finestra di calciomercato dopo essere stato protagonista in quella passata

La Roma si sta preparando in vista della prossima annata, che comincia tra circa una settimana. Il primo luglio, infatti, c’è il gong virtuale della stagione 2023/2024, ma ben più importante comincia il calciomercato estivo. Il club giallorosso si è dimostrato subito uno dei più attivi con ben due giocatori ufficializzati ancora prima dell’inizio ufficiale delle trattative. Si tratta di Houssem Aouar ed Evan Ndicka.

Il primo è un centrocampista franco-algerino che ha vestito in passato la maglia del Lione. Il suo contratto è arrivato in scadenza il 30 giugno e la Roma ha deciso di prenderlo per migliorare la linea mediana. Il secondo, invece, era un difensore centrale dell’Eintracht Francoforte e anche lui approda nella Capitale a parametro zero. L’ivoriano ha deciso di non prolungare il suo contratto con il club tedesco, con cui ha giocato diversi anni.

Gli affari, però, non si fermano qui a questi due reparti. Per quello arretrato, infatti, ci sono ancor alcune questioni da risolvere. Uno dei giocatori indiziati a lasciare la squadra è Roger Ibanez, che potrebbe garantire un’entrata di circa 30 milioni. Il brasiliano ha diverse richieste e Pinto sta analizzando le offerte ricevute.

Calciomercato Roma, lo propongono in prestito

Per il centrocampo, invece, non si sa ancora cosa succederà con Gini Wijnaldum, con Mady Camara destinato a tornare all’Olympiacos. Per blindare il centrocampo servirebbe un altro innesto e in queste ore è arrivata una proposta tra le caselle email del desktop di Pinto.

Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, il Manchester United ha offerto Van de Beek in prestito ai giallorossi. Il centrocampista olandese non è una priorità per Mourinho, ma la situazione verrà valutata nei prossimi giorni. L’affare ricorda molto quello per Chris Smalling, che è arrivato all’ombra del Colosseo proprio a titolo temporaneo dai Red Devils. Poi l’inglese è diventato un vero e proprio punti di riferimento per la Roma e per i suoi tifosi.