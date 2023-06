Calciomercato Roma, colpo targato Manchester City

Pinto ha messo nel mirino un giocatore in vista del prossimo calciomercato, ma oltre alla Roma ci sono molti altri club interessati

José Mourinho in questa stagione ha dimostrato che i giovani talenti sono una risorsa preziosa per diversi motivi. Innanzitutto, valorizzare i propri talenti permette di scoprire calciatori che possono diventare presenze importanti nelle gerarchie della squadra. Come rimostrano Nicola Zalewski ed Edoardo Bove, infatti, i giovani provenienti dalla Primavera riescono a ritagliarsi spazi crescenti in Prima Squadra.

Questi, poi, possono rappresentare anche una grande occasione per il calciomercato come dimostrano i tanti talenti che Tiago Pinto è riuscito a piazzare per fare cassa. Entro il 30 giugno, il general manager deve riuscire ad accumulare ben 30 milioni per portare in equilibrio il bilancio. L’ex Benfica per farlo ha deciso di non cedere subito i titolari, ma rivolgersi agli esuberi, oltre che a quei giocatori che Mourinho ha portato ad allenarsi con i “grandi”.

Basti pensare a Tahirovic, ceduto all’Ajax per circa 8 milioni e la coppia Volpato-Missori che è in direzione Sassuolo. I neroverdi dovrebbero pagare una cifra intorno ai 10 milioni per i due calciatori, permettendo ai giallorossi di mettere in cassa ben 18 milioni. Una cifra importante che avvicina di più la Roma all’obiettivo.

Calciomercato Roma, Pinto vuole il talentino brasiliano

Continuare con questa linea verde, quindi è fondamentale per il club che può scovare nuovi talenti a basso costo, magari anche al di fuori dalla società. In questi giorni, infatti, da Trigoria stanno seguendo un talento della Ligue 1, che ha attirato su di se diversi club.

Come riporta il Corriere dello Sport, si tratta di Savio o Savinho, esterno brasiliano di 19 anni che ha giocato nell’ultima stagione con il PSV. Dopo il suo prestito con il club olandese, l’esterno destro d’attacco dovrebbe tornare al Troyes, che è di proprietà del City Footbll Group, lo stesso del Manchester City. Su di lui, però, non c’è solo la Roma interessata, ma anche altri club hanno messo gli occhi sul calciatore verdeoro, che potrebbe scatenare un’asta in Europa.