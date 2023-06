Calciomercato Roma, irrompono i bianconeri

Spunta una nuova pretendente per un calciatore di proprietà della Roma. I giallorossi restano in attesa di un’offerta ufficiale.

Continua senza soste il mercato della Roma, teso a rafforzare la rosa a disposizione di José Mourinho e tagliare gli elementi che non rientrano nei piani del portoghese. Nelle scorse ore il club ha ufficializzato l’addio a titolo definitivo di Benjamin Tahirovic all’Ajax per 8.5 milioni più il 15% della futura rivendita mentre a breve arriverà la firma di Justin Kluivert con il Bournemouth.

Due operazioni in uscita che consentiranno al club di incamerare circa 20 milioni, a cui presto andranno poi ad aggiungersi i proventi delle cessioni di altri giocatori ritenuti sacrificabili o comunque non imprescindibili. In quest’ultima categoria, ad esempio, rientrano Cristian Volpato e Filippo Missori molto vicini al trasferimento al Sassuolo. I neroverdi hanno messo sul piatto 10 milioni. Restano da limare alcuni dettagli ma la strada che porta alla fumata bianca appare priva di particolari ostacoli.

L’elenco degli esuberi, poi, contiene il nome di Bryan Reynolds, autore da una buona stagione vissuta in Belgio con indosso la maglia del Westerlo. Per lo statunitense 27 presenze in campionato di cui 24 da titolare, “condite” da un gol e 5 assist. Un buon bottino che ha spinto il club a valutare l’idea di acquistarlo a titolo definitivo. I 7 milioni richiesti dai giallorossi, però, sono ritenuti eccessivi: ecco perché le parti avranno modo di incontrarsi presto così da fare il punto della situazione, anche alla luce dell’interessamento mostrato da alcune squadre della Premier League (Fulham e West Ham).

Roma, per Villar spunta la Grecia

Nella capitale, infine, rientrerà pure Gonzalo Villar reduce dall’esperienza in chiaroscuro vissuta in prestito al Getafe. Gli spagnoli hanno deciso di non riscattarlo, obbligando così il direttore generale Pinto ad attivarsi al fine di trovare per il centrocampista classe 1998 una sistemazione alternativa.

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile sbarco al Genoa mentre oggi, stando a quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera’, si è fatto avanti il Paok Salonicco interessato a chiudere quanto prima la trattativa. La trattativa sta per iniziare, resta da vedere quale sarà la formula proposta dai bianconeri greci. La Roma, intanto, prosegue a sfoltire la rosa