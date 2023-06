Calciomercato Roma, firma imminente: contratto di cinque anni

La Roma continua a cedere: dopo quella di Tahirovic all’Ajax, in arrivo un altro divorzio. La firma è imminente: tutte le cifre.

Il mercato della Roma continua ad essere caratterizzato da numerosi colpo. Dopo aver preso Evan Ndicka e Houssem Aouar il club, adesso, si sta concentrando sulle operazioni in uscita in modo tale da rispettare i paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement.

Entro fine mese il direttore generale Tiago Pinto sarà chiamato ad iscrivere a bilancio plusvalenze per un totale di 30 milioni. Alcune risorse necessarie per raggiungere la quota prefissata sono già arrivate: l’Ajax, infatti, ha acquistato a titolo definitivo Benjamin Tahirovic per circa 8.5 milioni più il 15% della futura rivendita da parte degli olandesi. Alla partenza del bosniaco, ufficializzata nelle scorse ore, dovrebbero poi fare seguito quelle di Filippo Missori e Cristiano Volpato.

I due sono finiti nel mirino del Sassuolo, che conta di chiudere il doppio colpo sulla base di 10 milioni. I contatti tra le parti sono costanti e non è da escludere che la fumata bianca possa arrivare a stretto giro di posta. Ulteriori fondi freschi, infine, verranno garantiti da Justin Kluivert reduce dalla buona stagione disputata al Valencia che però ha deciso di non riscattarlo. Il classe 1999, autore di 8 gol e 2 assist in 29 apparizioni complessive in terra spagnola, è ad un passo dal Bournemouth.

Roma, vicina la cessione di Kluivert: le cifre dell’affare

Kluivert, stando a quanto riportato oggi su Twitter dal giornalista di ‘Sky Sport’ Angelo Mangiante, è vicinissimo alla firma con la società inglese: il contratto avrà una durata di anni mentre la Roma incasserà 11 milioni. L’ennesimo colpo in uscita per i capitolini i quali, in seguito, proveranno a trovare una sistemazione alternativa agli altri elementi esclusi dal progetto tattico 2023/24.

L’elenco, ad esempio, comprende il nome di Bryan Reynolds intenzionato a restare al Westerlo e poco propenso ad andare in Premier League (lo sta cercando il West Ham). Il problema, però, è che i belgi ritengono eccessivi i 7 milioni richiesti dalla Roma: se ne riparlerà a breve. Tra gli esuberi c’è anche Carles Perez che il Celta Vigo vorrebbe trattenere. Work in progress. Sono giorni intensi per Pinto che, una volta piazzati i giocatori poco graditi da Mourinho, si rimetterà a caccia di nuovi rinforzi. La pista che porta a Gianluca Scamacca, in uscita dal West Ham, è sempre viva ma servirà pazienza.