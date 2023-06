Calciomercato Roma, testa a testa con il Milan e colpo in Serie A

Mourinho ha deciso di sfidare i rossoneri per riuscire a prendere un obiettivo di calciomercato che piace da tempo alla Roma

Comprare, ma senza spendere troppo. È questo il mantra che si sta ripetendo Tiago Pinto in questi giorni che precedono l’inizio ufficiale delle trattative. La Roma ha bisogno di rinforzi per puntellare una rosa che nella scorsa stagione ha dimostrato alcuni limiti nei diversi reparti. Quello più critico era senza dubbio la difesa, in cui non c’erano molte alternative ai titolari. L’arrivo di Llorente, poi, ha aiutato lo Special One che ha potuto contare su un giocatore di livello, ma solo da gennaio in poi.

Lo spagnolo è piaciuto molto allo Special One, che sta cercando di riportarlo nella Capitale proprio in questo periodo. C’è da convincere il Leeds, che a inizio anno aveva inserito nell’accordo una clausola per il riscatto da 18 milioni. Adesso però le dinamiche sono cambiate e la Roma spera di riuscire a prendere un attaccante dopo l’infortunio di Tammy Abraham, che salterà gran parte della prossima annata. L’inglese, infatti dovrà stare fuori per almeno 8 mesi, con il suo rientro previsto per febbraio.

Riuscire a rinforzare tutto il reparto offensivo sarebbe molto importante per i giallorossi, che già qualche giorno fa hanno ufficializzato un rinforzo per questa zona di campo. Si tratta di Houssem Aouar, arrivato a parametro zero dal Lione dopo una stagione giocata un po’ sottotono. Il classe 1998, infatti, ha saltato ben 22 partite.

Calciomercato Roma, Mourinho sfida il Milan per Baldanzi

Per puntellare anche la trequarti, quindi Pinto si sta muovendo e sta scandagliando il panorama per individuare i migliori affari che il mercato può offrire. In Serie A ci sono diversi giocatori che interessano alla Roma, ma su di loro concorrenza è elevata.

Uno di questi è Tommaso Baldanzi, gioiellino dell’Empoli che piace molto anche al di fuori dell’Italia. Come riporta Gianluca Di Marzio, su di lui ci sono sia la Roma sia il Milan, che ha intenzione di strapparlo a Mourinho. Al momento non c’è un’offerta concreta che possa convincere il club toscano a lasciar partire uno dei suoi migliori giocatori e i due club continuano a monitorare la situazione.