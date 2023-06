Calciomercato Roma, vuole solo Mourinho: colpo imminente

L’allenatore della Roma potrebbe abbracciare l’obiettivo di calciomercato che ha richiesto di giocare con lui in queste settimane

Il fascino di José Mourinho è da sempre uno dei suoi più grandi valori aggiunti, con la Roma che ha sfruttato diverse volte il carisma del portoghese. Lo Special One infatti ha sfruttato diverse volte questa sua qualità per convincere i calciatori finiti nel mirino a vestire la maglia giallorossa. Lo ha fatto anche in questi giorni, quando ha convinto Evan Ndicka ad accettare l’offerta di Tiago Pinto.

Anche la scorsa estate l’appeal di Mourinho ha giocato un ruolo fondamentale nel corso del calciomercato, permettendo alla Roma di prendere diversi talenti. Uno su tutti Nemanja Matic. Il gigante serbo che si è confermato un leader dello spogliatoio, ma anche delle strategie dello Special One. I due, infatti, hanno già giocato insieme sia al Chelsea, sia al Manchetser United, con il tecnico di Setubal che lo ha sempre acquistato e portato con sé.

Un altro giocatore che è stato convinto dal fascino di Mourinho è Paulo Dybala, che è stato chiamato personalmente dall’allenatore. Con l’argentino, però, sono scesi in campo anche i Friedkin, con Dan che lo ha portato al ritiro in Portogallo personalmente con il suo aereo privato.

Calciomercato Roma, vuole giocare con José: futuro deciso

In queste settimane c’è un altro tale to che ha deciso di giocare nella Roma nella prossima stagione e vuole fare di tutto per vestire la maglia giallorossa. In questo momento, per il club riuscire a prendere giocatori motivati è fondamentale, soprattutto se richiedono alla società la cessione permettendo di abbassare le pretese.

Questo calciatore è ben noto alla Roma visto che si tratta di Diego Llorente. Il difensore spagnolo, infatti, tornerà al Leeds nelle prossime settimane visto che il prestito di circa 6 mesi scadrà a fine mese. Come riporta il Corriere dello Sport, però, l’ex Real Madrid vuole tornare a lavorare con José e per farlo sta spingendo con la dirigenza inglese per approdare a Trigoria in prestito. Nei prossimi giorni il passaggio del classe 1993 dovrebbe avvenire senza troppi intoppi.