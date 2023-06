“Difficile dire di no alla Roma”: il bianconero rompe il silenzio e svela quello che poteva essere. Chissà, magari il suo nome potrebbe tornare di moda

Sappiamo bene, anche perché ve lo abbiamo raccontato più volte, che la Roma è alla ricerca di un portiere per la prossima stagione. Il motivo principale è perché ancora non si è capito il vero valore di Svilar, che solamente in alcune apparizioni nel finale di campionato ha visto il campo: non il massimo per farsi un’idea su quello che potrebbe essere davvero il suo impiego.

E poi c’è la questione Rui Patricio, che come sappiamo è entrato nel suo ultimo anno di contratto e che probabilmente saluterà Trigoria alla fine della prossima annata, quando non gli verrà rinnovato l’accordo anche per una questione anagrafica. Oseremmo dire solo per una questione anagrafica visto che, nonostante alcune prestazioni che nell’arco di una stagione possono capitare, il portoghese il suo lo ha fatto e ha la fiducia incondizionata da parte di Mourinho.

“Difficile dire di no alla Roma”, Silvestri rompe gli indugi

Si è parlato di Vicario nelle ultime settimana, ma il portiere dell’Empoli adesso è ad un passo dal Tottenham. Come si è parlato di Cakir del Trabzonspor e anche di Gollini, che il Napoli non ha riscattato. E, nelle passate stagioni, si è parlato pure di Silvestri, adesso all’Udinese, che in esclusiva ai microfoni di TVPLAY da Formentera, ha parlato in questo modo sul presunto interesse della Roma di un paio di anni fa.

C’era stato un interessamento della Roma poi però le cose non sono andate in porto. Penso che Rui Patricio sia un portiere molto esperto e di qualità. E’ difficile di no a vestire la maglia della Roma perché comunque è uno dei club più storici in Italia e mi ha sempre affascinato moltissimo però sono cose che non posso decidere io. Ora sono il portiere dell’Udinese, sono contento di esserlo e va bene così”. Insomma, Silvestri avrebbe anche detto di sì, poi i giallorossi hanno preso altre decisioni nel merito, mollando la pista e lasciandolo ai bianconeri. Potrebbe tornare di nuovo in auge il suo nome? Difficile, ma nel calciomercato come sappiamo niente è sicuro.