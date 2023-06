Erede già scelto: Mourinho spacca lo spogliatoio

Il futuro di Mourinho è sempre centrato sulla Roma, ma sono diversi i club che hanno messo gli occhi su di lui negli ultimi mesi

Mourihno ha giurato fedeltà alla Roma e la Roma ha giurato fedeltà a Mourinho. Soprattutto i tifosi che hanno riempito lo Stadio Olimpico ancora prima della fine della stagione i corso. Il primo luglio, infatti, comincia la nuova annata e il popolo romanista ha preso d’assalto il botteghino virtuale, con circa 40.000 seggiolini che sono stati assegnati dall’inizio della vendita al pubblico.

Un amore senza tempo, quello dei tifosi della Roma, che hanno deciso di continuare a seguire sempre e comunque la squadra qualsiasi cosa succeda. Tutto questo per amore della squadra e anche dell’allenatore che al primo anno ha portato la Conference League in bacheca. È bastato un solo anno allo Special One peer vincere un trofeo e riportare le bandiere giallorosse al Circo Massimo, dove mancavano da diversi anni.

Il suo carisma ha fatto il giro del mondo e per questo motivo negli ultimi mesi sono tate tante le squadre che hanno cercato di prenderlo e strapparlo alla Roma. Le prime sono state Brasile e Portogallo, eliminate presto nel Mondiale in Qatar. Poi c’è stato il Chelsea che preparava il nuovo corso dopo la stagione fallimentare di Potter.

Addio Mouirnho, Florentino Perez vuole prenderlo al Real Madrid

Sulle sue tracce c’è stata anche l’Arabia Saudita prima che impazzasse questa febbre del Medio Oriente. Lo Special One aveva ricevuto un biennale da 120 milioni, che però è stato rispedito al mittente con molta eleganza dopo un incontro a Londra col presidente dell’Al-Ahly.

Come riporta El Gol Digital, però, un nuovo club è piombato sulle tracce di Mourinho. Si tratta del Real Madrid, che a breve si separerà da Carlo Ancelotti. L’allenatore italiano, infatti, è molto vicino al Brasile e i blancos si ritroverebbero senza un tecnico. Uno dei favoriti di Florentino Perez è proprio lo Special One, che però lascia qualche preoccupazione. Nello spogliatoio, infatti, ci sono un po’ di malumori circa il ritorno dell’allenatore portoghese a Madrid.