Morata alla Roma, le quote non mentono: il passaggio dell’attaccante spagnolo in giallorosso si gioca nemmeno a 2 volte la posta. Trattativa calda

Colpo in canna, almeno questa è la sensazione. Un colpo in canna in attacco, uno di quelli che potrebbero fare la differenza. La Roma, che ha capito che sarà difficile riuscire ad arrivare a Scamacca visto che il West Ham difficilmente lo cederà in prestito, sta cercando di trovare delle soluzioni “alternative”. Che poi, guardando i nomi, soprattutto un nome, proprio alternativa non lo è più di tanto.

Parliamo di Alvaro Morata, che così come vi abbiamo raccontato prima, potrebbe anche rinunciare ai 50milioni di euro che gli sarebbero stati offerti dall’Arabia Saudita (dovrebbe cambiare vita totalmente è questo va al di là dei soldi) e potrebbe, semmai, accettare l’offerta della Roma. Non è facile nemmeno in questo caso per Pinto, ma ci sono dei margini per l’operazione che, come sappiamo, potrebbe toccare da vicino anche Dybala, amico dello spagnolo, che potrebbe decisamente fare la differenza.

Morata alla Roma, cosa ci dicono le quote

In tutto questo c’è da segnalare anche quello che dicono le quote dei bookmakers, in questo caso quelli di GoldBet, che danno l’operazione Morata-Roma quasi certo. Sì, secondo gli analisti ci sono delle ottime possibilità affinché l’operazione vada davvero a buon fine.

Un passaggio di Morata alla Roma, infatti, si gioca a 1,80 volte la posta. Una quota davvero irrisoria in questo momento e sono delle indicazioni da tenere in considerazione. Il motivo? Presto spiegato. Qualora non lo ricordaste, due anni fa, prima dell’annuncio ufficiale, gli allibratori davano quasi per certo l’arrivo di Mourinho sulla panchina della Roma. Nessuno, o pochi, ci credevano. Ma poi sappiamo tutti com’è andata a finire. Fortunatamente.