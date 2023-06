Calciomercato Roma, il Milan tenta l’affondo: doppia contropartita

La Roma ha messo nel mirino un esterno di fascia della Serie A, inseguito anche dal Milan. I rossoneri pronti a chiudere con 2 contropartite.

Finora la Roma ha acquistato, a parametro zero, un trequartista capace di giocare anche nella posizione di mezz’ala (Housseum Aouar) ed un difensore mancino (Evan Ndicka). Ora la lista della spesa comprende un attaccante in grado di vedere con regolarità la porta avversaria ed almeno un cursore di fascia.

Per quanto riguarda il bomber, sono diversi i profili vagliati dal direttore generale Tiago Pinto. Il preferito è Gianluca Scamacca ma le complicazioni emerse nel corso del meeting avuto con la dirigenza del West Ham hanno spinto il manager a tenere pronti diversi piani alternativi. Uno di questi risponde al nome di Roberto Firmino, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno con il Liverpool. Il brasiliano auspicava di poter sbarcare in Spagna ma il Barcellona ed il Real Madrid, pur stimandolo molto, hanno fatto sapere al suo entourage di non ritenere una priorità il suo acquisto.

Le avances del Marsiglia, invece, sono state respinte dallo stesso classe 1992 per il quale, oltre alla Roma resta in corsa l’Inter che ieri ha salutato in maniera definitiva Edin Dzeko. Possibile, inoltre, lo sbarco nella città Eterna di Alvaro Morata desideroso di fare rientro in Italia. Capitolo esterno: Rick Karsdorp, Zeki Celik e Leonardo Spinazzola hanno deluso fornendo alla causa capitolina un contributo offensivo inferiore alle attese.

Roma, il Milan spinge per Mazzocchi

L’olandese, ad esempio, è rimasto a quota zero assist in 13 presenze mentre il turco ne ha firmato uno solo nelle 34 partite a cui ha preso parte. L’ex Juventus, dal canto suo, ne ha totalizzati 4 in campionato. Ecco perché Pinto si è mosso, alla ricerca di un giocatore di maggiore qualità. Il riflettori sono stati puntati su Pasquale Mazzocchi ma la strada che porta alla fumata bianca è tutta in salita.

Per l’esterno si è fatto avanti il Milan che in queste ore, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, ha avviato i contatti con la Salernitana. I rossoneri puntano a chiudere presto mettendo sul piatto due contropartite molto gradite ai granata, ovvero Daniel Maldini e Marco Brescianini. La Juventus, che aveva proposto 4 milioni più il cartellino di Hans Nicolussi Caviglia, si è invece defilata.