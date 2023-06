Calciomercato Roma, via libera Juve

Calciomercato Roma, Tiago Pinto a caccia di rinforzi in Serie A. La Juventus sembra fuori dai giochi in vista dei mesi estivi: nessuna trattativa con i bianconeri.

Per Tiago Pinto è tempo di lavorare alla Roma del futuro. In vista della prossima stagione il dirigente portoghese ha la non semplice missione di migliorare la qualità e la profondità della rosa a disposizione di José Mourinho. Le voci di un possibile addio allo Special One sono state spente dal diretto interessato nelle ultime uscite stagionali dei giallorossi. Ora i tifosi si possono concentrare con più tranquillità sulle manovre future di Tiago Pinto, responsabile del calciomercato della Roma.

Il dirigente ex Benfica, vincolato economicamente dai paletti UEFA e dalla mancata qualificazione in Champions League, continua a seguire diversi colpi a parametro zero ma non solo. Tiago Pinto deve piazzare un tesoretto in uscita entro il 30 giugno, per rispettare i parametri del seetlement agreement. Dato che la società giallorossa è stata richiamata per il mancato rispetto del Fair Play finanziario. L’indiziato numero uno alla partenza sembra essere Roger Ibanez, mentre lo stop occorso a Tammy Abraham ha sconvolto i piani offensivi di Tiago Pinto. Ma non è da escludere anche un restyling completo sulle corsie, in caso di addio a Rick Karsdorp la pista più calda si accende in Serie A.

Calciomercato Roma, c’è Mazzocchi per la corsia di destra: nessun contatto con la Juve

Nelle scorse ore è balzato in cima alla lista dei desideri di Tiago Pinto il terzino destro della Salernitana, Pasquale Mazzocchi. Sulle tracce dell’esterno, capitano e tra i protagonisti della buona stagione della squadra campana, sembrava esserci la concorrenza della Juventus per il dirigente portoghese.

Ora, secondo quanto evidenzia il giornalista Orazio Accomando su Twitter, non ci sarebbe nessuna trattativa tra Juventus e Salernitana per il passaggio di Mazzocchi in bianconero. Da non sottovalutare il ruolo del ds dei campani, l’ex giallorosso Morgan De Sanctis, col quale si può ragionare sulla base di un possibile scambio in estate. Ai granata interessa il profilo del giovane centrocampista Tahirovic. La mancata concorrenza della Juve potrebbe aprire le porte all’assalto di Tiago Pinto.