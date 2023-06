Calciomercato Roma, il nuovo bomber arriva con lo scambio

La Roma è alla ricerca di un nuovo bomber che possa sostituire l’infortunato Abraham. Per un attaccante la concorrenza aumenta.

La Roma, in questi giorni, si sta concentrando sulle uscite in modo tale da incamerare le risorse necessarie a far quadrare i conti. I 30 milioni di plusvalenza richiesti dalla Uefa, grazie alle tante operazioni già concluse o messe in cantiere, sono all’orizzonte e a breve il club potrà ricominciare a pensare ai colpi in entrata.

In primis, servirà un attaccante in grado di colmare il vuoto lasciato da Tammy Abraham infortunatosi nel corso dell’ultima giornata di campionato. L’inglese, a causa del trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, tornerà soltanto in primavera e andrà adeguatamente sostituito. Il preferito è Gianluca Scamacca, intenzionato a mettersi alle spalle il prima possibile la negativa esperienza vissuta al West Ham (appena 3 gol in Premier). Gli inglesi si sono detti disponibili a farlo partire ma vorrebbero inserire nell’accordo l’obbligo di riscatto.

Una condizione, questa, poco gradita dal direttore generale Tiago Pinto che preferirebbe invece la formula del prestito e diritto. Le parti torneranno ad interloquire presto ma intanto le complicazioni emerse hanno spinto il dirigente ha sondare varie piste alternative. Alvaro Morata, ad esempio, continua a piacere molto e costerebbe appena 10 milioni. Nel mirino giallorosso, inoltre, c’è un bomber in procinto di lasciare la sua attuale squadra.

Roma, aumenta la concorrenza per Nzola

Parliamo di M’Bala Nzola, autore di 13 gol e 2 assist in 31 apparizioni con indosso la maglia dello Spezia che, dopo la retrocessione in Serie B, provvederà a venderlo al migliore offerente. Il prezzo è stato esposto in vetrina: si partirà da 15 milioni. Una cita alla portata della Roma che, però, dovrà guardarsi da una folta concorrenza.

Per l’angolano infatti, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, sono in corsa pure la Fiorentina e la Salernitana. La viola, delusa dal rendimento offerto da Arthur Cabral e Luka Jovic, è alla ricerca di un bomber di comprovata esperienza in Serie A mentre i granata lo ritengono un ottimo sostituto di Boulaye Dia che difficilmente verrà trattenuto. La Roma, dal canto suo, resta alla finestra pronta a giocarsi la carta Eldor Shumorodov (trasferitosi in Liguria nella sessione invernale del mercato). Il casting prosegue: Scamacca, come detto, è il preferito ma le alternative non mancano.