Calciomercato Roma, Pinto show: firma imminente da 28 milioni

La Roma continua a sfoltire la rosa, tagliando i giocatori non graditi a Mourinho. Definita un’altra operazione: ai giallorossi 6 milioni.

Sono giornate intense per la Roma. Dopo aver piazzato i primi due colpi in entrata, ovvero Houssem Aouar ed Evan Ndicka, il club da ormai diversi giorni ha iniziato a concentrarsi sulle operazioni in uscita in modo tale da far quadrare i conti e rispettare i paletti imposti dalla Uefa.

La società, come noto, entro la fine del mese deve iscrivere a bilancio circa 30 milioni di plusvalenze: un obiettivo, ormai, a portata di mano. Nei giorni scorsi, ad esempio, è stata ufficializzata la cessione a titolo definitivo di Benjamin Tahirovic all’Ajax per 8.5 milioni più il 15% della futura rivendita. Definito, inoltre, il passaggio di Justin Kluivert al Bournemouth che ha messo sul piatto 11 milioni ed un contratto quinquennale che hanno permesso di produrre la tanto auspicata fumata bianca.

All’inizio della prossima settimana, poi, Filippo Missori e Cristiano Volpato passeranno al Sassuolo. I contatti sono andati avanti in maniera proficua, consentendo alle parti di delineare i contorni economici della trattativa. I capitolini, in particolare, incasseranno circa 10 milioni grazie al trasferimento dei due canterani in neroverde. Ulteriori risorse, poi, arriveranno dal Celta Vigo intenzionato a confermare in rosa Carles Perez dopo l’ottima stagione vissuta dall’esterno.

Roma, pressing Celta Vigo per Carles Perez

Il classe 1988 ha totalizzato 35 presenze in Liga (di cui 23 da titolare) più altre 3 in Coppa del Re, per un totale di 5 gol e 6 assist. Un bottino positivo, che ha spinto gli spagnoli a prendere la decisione di riscattarlo a titolo definito.

L’intesa è vicina e, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, arriverà sulla base di 6 milioni. “Con questa serie di operazioni – spiega il quotidiano – la Roma dovrebbe aver raggiunto l’obiettivo 28 milioni di plusvalenze entro la fine del mese”. Ma non finisce qua, perché la lista degli epurati comprende pure Gonzalo Villar e Bryan Reynolds. Il primo, reduce dall’avventura poco soddisfacente al Getafe, è conteso dal Genoa e dal Paok mentre lo statunitense vorrebbe restare al Westerlo ma piace anche al West Ham e al Fulham. Come detto, è un periodo particolarmente impegnativo per Pinto che, ad inizio luglio, potrà poi ricominciare a pensare ai colpi in entrata. Tanti i profili vagliati, per una Roma grandi firme come voluto da Mourinho.