Frattesi semina indizi: ecco la nuova squadra

Uno degli obiettivi di calciomercato del general manager della Roma ha deciso di non voler più approdare nella capitale con questa maglia



Dopo tanti mesi di messaggi al miele, richieste velate e altre un po’ meno, è arrivata la chiusura finale al trasferimento. Il calciomercato della Roma vede così sfumare un grande affare che avrebbe potuto migliorare la rosa con tanta qualità, in un reparto che ne ha sempre bisogno. José Mourinho, invece, è stato snobbato nonostante nei mesi scorsi gli indizi portassero tutti a un matrimonio, che era preparato da tempo.

Uno in meno, ma la Roma continua a seguire gli obiettivi più forti per preparare al meglio la prossima stagione, che è cominciata subito forte. In questi giorni, infatti, sono stati annunciati due innesti, si tratta di Houssem Aouar ed Evan Ndicka. Per quest’ultimo ci è voluto tempo perché c’erano dei piccoli ostacoli che non permettevano al ragazzo classe 1999 di approdare in giallorosso. Dopo aver posato con la maglia numero 5, auto-annunciandosi, finalmente sono arrivati i video e le foto con stretta di mano che hanno suggellato l’affare.

Il primo, invece, è stato presentato ai tifosi della Roma come nuovo colpo di calciomercato circa una settimana fa. Il franco-algerino approda dal Lione, con cui non ha rinnovato il contratto che scadrà a breve. Il calciatore non ha perso tempo per dimostrarsi subito professionale con un grande italiano.

Calciomercato Roma, “Ora ragiono con il cervello”

Proprio per migliorare la linea mediana, Tiago Pinto ha messo nel mirino anche altri giocatori. Il nome più caldo è senza ombra di dubbio quello di Davide Frattesi, cercato già nella scorsa estate quando i contatti con Carnevali non hanno portato a nessun risultato, prolungando le trattative.

Dopo mesi di messaggi e interviste alla Roma, a cui ha sempre giurato amore, stavolta Davide Frattesi ha fatto un passo indietro e ha chiuso al trasferimento in giallorosso. La Gazzetta dello Sport ha intervistato il centrocampista del Sassuolo, che ha confidato di non ascoltare più le sirene della Capitale: “Ho imparato a ragionare con il cervello. Cerco di essere più lucido nelle scelte e nella gestione delle emozioni“. Al tempo stesso, però, ha poi aggiunto: “Champions? Ci penso, la vorrei giocare, ma non è la prima cosa: conta di più il progetto. Così come non cambia andare in una squadra pronta per vincere o da ricostruire: sarei carico allo stesso modo. A 23 anni è il momento di prendermi certe responsabilità. Io ho scelto la squadra. E sono sicuro che il mio procuratore troverà il modo di accontentarmi,“. Parole che arrivano solo dopo la notizia dell’imminente trasferimento di Tonali al Tottenham, che darebbe al Milan i soldi per prenderlo.