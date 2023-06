Incontro Mourinho-Friedkin: promessa sul futuro

Il presidente della Roma ha incontrato in Portogallo Mourinho per parlare di ciò che aspetta la squadra e l’allenatore giallorosso

Ormai la notizia ha fatto il giro d’Italia e si sa che José Mourinho e Dan Friedkin erano in Portogallo. La domanda che tutti si sono posti è se i due si siano incontrati per parlare del futuro visto oche li separavano solamente 55 chilometri. Il primo infatti era nella sua città natale, Setubal, mentre il secondo poco fuori Lisbona, nella bella Cascais, piccola finestrella senza tempo sull’oceano Atlantico.

L’incontro José lo aspettava da tempo visti i tanti messaggi indiretti mandati al numero uno giallorosso durante gli ultimi mesi. In diverse conferenze stampa, lo Special One ha chiesto un incontro a Dan per parlare del futuro, visto che il contratto scade nel 2024. Mourinho avrebbe voluto intavolare subito le trattative per il rinnovo, mentre secondo l’americano non c’erano i presupposti visto che mancavano ancora mesi alla scadenza del contratto.

In questa stagione non sono arrivati trofei come nella prima, in cui è stata messa in bacheca la Conference League, ma è stato blindato il sesto posto che significa Europa League. Tornare a giocare la competizione che è stata un vero e proprio colpo al cuore per tutti i tifosi è stato fondamentale per non perdere quanto di buono fatto in questa stagione.

Incontro Friedkin-Mourinho: svelato il meeting in Portogallo

C’era tanta attesa intorno a questo incontro con il presidente della Roma e Mourinho ha aspettato tanto prima di poterlo incontrare. Nei mesi scorsi si è ipotizzato anche fosse calato il gelo tra le parti, visto che continuavano a rincorrersi senza successo e senza mai riuscire a fissare un appuntamento.

Come riporta Leggo, invece, i due sono riusciti a vedersi in Portogallo, con Dan che è volato dalla Svizzera nel paese lusitano per incontrare proprio il tecnico. Appena atterrato, infatti, un autista lo ha condotto da Mourinho che lo stava aspettando, in realtà da mesi. I due hanno parlato soprattutto del futuro, delle strategie per la prossima stagione e sulle scorie passate, come l’assenza di un dirigente forte a livello mediatico. I due hanno sottolineato anche l’obiettivo della prossima annata: tornare in Champions.