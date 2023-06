Roma, giallo sulla tourneé: il Napoli avverte i Friedkin

Il presidente del Napoli ha chiamato la Roma per avvertire i Friedkin e Mourinho per non prendere parte al torneo organizzato come ritiro

L’estate è cominciata ufficialmente da qualche giorno e giugno si avvia alla fine con luglio che si avvicina sempre di più. Con questo arriva anche la nuova stagione insieme al calciomercato, che permetterà a tutte le squadre di rinforzarsi e preparare l’assalto al campionato. La Roma ha già mosso i primi passi per portare nella Capitale i nuovi rinforzi e cominciare a preparare il nuovo corso.

Houssem Aouar ed Evan Ndicka sono stati presentati ai tifosi come nuovi calciatori giallorossi e stanno aspettando solo la scadenza dei contratti per unirsi in modo definitivo a Mourinho. Nei primi dieci giorni del prossimo mese la Roma preparerà l’estate, con i raduni che cominciano il 10. Dopo di che, ci sarà l’inizio del ritiro che questa volta non sarà in Portogallo come successo nelle due passate stagioni.

La Roma, infatti, si è allenata in Algarve nelle due passate stagioni per preparare l’assalto alla Conference e all’Europa League. In questa stagione, Mourinho si aspettava di tornare di nuovo vicino casa sua, ma i piani della società non si sono intersecati con i suoi. Pellegrini e compagni, infatti, non ritorneranno nel paese lusitano, ma dovrebbero girare per l’Asia e continuare quel percorso di brand awarness nel continente cominciato a novembre 2022.

Roma, interviene anche De Laurentiis

Durante il Mondiale in Qatar, infatti, i giallorossi si sono allenati in Giappone per mantenere alti i ritmi e far conoscere meglio il brand nel paese nipponico. In questo modo, è più facile attrarre nuovi investitori disposti a finanziare il progetto dei Friedkin.

Per continuare questo percorso, i Friedkin avevano deciso di organizzare una tourneé in Asia e soprattutto in Corea del Sud. Come riporta il Corriere dello Sport, però, ci sono stati degli intoppi che hanno creato un vero e proprio giallo intorno a questo mini torneo. I giallorossi avrebbero dovuto giocare con il Wolverhampton e con l’Incheon United. Proprio il nuovo direttore commerciale di questo club, l’americano Michael Wendell, aveva raggiunto l’accordo con la Roma per un cachet di 3 milioni. I giallorossi avevano chiesto di ricevere una parte prima del 30 giugno, ma questi soldi non sono ancora arrivati. Stessa cosa successe al Napoli tempo da, quando di milioni ne doveva ricevere 5. Per questo De Laurentiis è sceso in campo e ha deciso di chiamare i Friedkin, sconsigliando di partecipare alla toruneé.