Roma-Milan, telenovela finita: vola in Premier League

Calciomercato Roma, la Premier League si scatena e manda al tappeto la concorrenza della Serie A. Lo scenario si ripete e lascia al palo i giallorossi ed il Milan di Stefano Pioli.

Sono giornate decisive per il calciomercato della Roma. Tiago Pinto, dopo aver messo a segno due colpi a parametro zero, si concentra sul fronte delle cessioni. Il manager portoghese è a caccia del tesoretto da 30 milioni da incassare entro la fine di giugno. Poi, dall’apertura della sessione estiva in avanti, si potrà ragionare su nuovi innesti e colpi in entrata per migliorare la rosa a disposizione di José Mourinho.

Tiago Pinto si è sbloccato in uscita, prima con la cessione ufficiale di Benjamin Tahirovic, volato agli olandesi dell’Ajax. Sono ore decisive anche per la cessione di due calciatori rientrati dal prestito in Liga. Da un lato c’è Justin Kluivert che è ad un passo dalla firma con il Bournemouth. Dall’altro c’è Carles Perez sempre più vicino al ritorno in Spagna nel Celta Vigo. Due uscite decisive per incassare il tesoretto necessario per rispettare i margini del settlement agreement sottoscritto con la UEFA. Nel frattempo dal campionato inglese si presenta uno scenario che apre ad un nuovo clamoroso scippo ai danni della Serie A.

Calciomercato Roma, la Premier League piomba su Baldanzi: altro scippo alla Serie A

Fari puntati su uno dei gioiellini del campionato italiano, Tommaso Baldanzi. Il trequartista si è messo in luce con l’Empoli questa stagione ed ha attirato parecchie attenzioni su di sé. Anche la Roma sembra pronta a fiondarsi sul classe 2003, autore di 4 reti in 27 presenze nello scorso campionato. Il giovane prospetto è anche seguito con attenzione dal Milan, a caccia di rinforzi sulla trequarti.

Ma a spuntarla potrebbe essere, ancora una volta, la Premier League. In Inghilterra si trasferisce il portiere Guglielmo Vicario, accostato a più battute a Roma e Inter in Serie A. L’estremo difensore dei toscani è stato ceduto al Tottenham, manca solo l’ufficialità dell’accordo. Scenario che rischia di ripetersi per Baldanzi, secondo quanto scrive Lanazione.it, in Premier non mancano club estimatori del giovane trequartista.