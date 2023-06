Calciomercato Roma, affare scontato per la gioia di Mourinho

La Roma, dopo Aouar e Ndicka, si prepara a piazzare un altro colpo in entrata. Definite le cifre del colpo. Mourinho può sorridere.

La Roma non si ferma. Dopo aver piazzato i primi colpi in entrata (Houssem Aouar ed Evan Ndicka) il club conta di servire il tris. La trattativa riguardante Gianluca Scamacca è finita in stand-by ma il recente viaggio in Inghilterra ha consentito a Tiago Pinto di gettare le basi di un’altra operazione che, a breve, verrà concretizzata.

Parliamo di Diego Llorente, in procinto di lasciare il Leeds per trasferirsi ancora una volta nella città Eterna. I contatti si sono intensificati in queste ore, al punto da consentire alle parti di individuare un principio d’accordo ritenuto soddisfacente. Lo spagnolo, molto apprezzato da José Mourinho che ha chiesto al direttore generale di fare tutto il possibile per riprenderlo, sbarcherà di nuovo nella capitale. La formula sarà quella del prestito oneroso fissato ad un milione (massimo 1.5).

Restano da limare gli ultimi dettagli riguardanti il diritto di riscatto che, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, ammonterà a circa 9 milioni. Una cifra di molto inferiore, rispetto ai 18 inizialmente pattuiti a gennaio. La strada che conduce al traguardo, in ogni caso, è stata tracciata. Llorente, impiegato 12 volte tra campionato ed Europa League dal mister originario di Setubal nei 6 mesi vissuti a Roma, nella rosa giallorossa andrà a prendere il posto di un titolare destinato alla cessione.

Roma, Llorente in arrivo: saluta Ibanez

Il classe 1993, in particolare, andrà a sostituire Roger Ibanez nel mirino dell’Atletico Madrid e diverse squadre della Premier League, tra cui il Chelsea ed il Tottenham. Il difensore è stato inserito nella lista dei sacrificabili, con Pinto che ha fatto sapere alle pretendenti di essere pronto a sedersi al tavolo delle trattative.

Il prezzo, nel frattempo, è stato fissato: serviranno almeno 25 milioni per portarlo via dall’Italia. La partenza di Ibanez è soltanto una questione di tempo. Il calciatore infatti, come riportato dalla rosea, è partito per le vacanze ed è consapevole del fatto che farà rientro in città soltanto per fare le valigie. Definita la doppia operazione, Pinto ricomincerà poi la caccia finalizzata a regalare a Mou un attaccante di livello in grado di sostituire Tammy Abraham. La pista che conduce ad Alvaro Morata, ad esempio, è viva. Il preferito, però, resta Scamacca. Sono giorni intensi per Pinto. La Roma 2023/24 sta per nascere.