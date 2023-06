Calciomercato Roma, con 9 milioni la Juventus mette la freccia

Calciomercato Roma, con 9 milioni di euro la Juventus è pronta a mettere la freccia. Ecco le cifre che i bianconeri mettono sul piatto per bruciare Pinto

Vi abbiamo parlato – e succederà ancora spesso – di quell’attaccante che la Roma deve prendere per sostituire Abraham. E magari chissà, anche Belotti, visto che si parla di un’asta in Serie A e non solo per l’ex Torino arrivato a zero e che potrebbe regalare una plusvalenza importante a Pinto.

E, vi abbiamo parlato, anche di quelli che sono gli obiettivi dei giallorossi: in primis Gianluca Scamacca del West Ham, che però gli inglesi in prestito non lo vogliono cedere. C’è anche Morata in questa lista stilata dal gm giallorosso, e c’è anche Mauro Icardi, tornato al Psg ma che in Francia non ci rimarrà troppo tempo. Il suo futuro è lontano dalla Tour Eiffel e potrebbe essere di nuovo in Italia. Forse alla Juventus.

Calciomercato Roma, 9 milioni dalla Juve per Icardi

Secondo le informazioni riportate da Ekrem Konour infatti, il club bianconero – che in questa estate potrebbe decidere di cedere Vlahovic – avrebbe pronta un’offerta di 9milioni di euro da presentare al Psg per il cartellino del giocatore.

Su Icardi però non ci sono solamente i riflettori della Serie A ma anche di altri club sparsi in giro per il Mondo: America, Turchia e Arabia ad esempio hanno iniziato a fare qualche sondaggio. E, in ogni caso, sarà difficile per la Juventus riuscire nel colpo. Che anche la Roma, come vi abbiamo spiegato, ha assaporato.