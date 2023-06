Calciomercato Roma, derby per il colpo a zero: stipendio dimezzato

L’allenatore della Lazio ha deciso di fare passi in avanti per il calciatore che si svincola a luglio, già nel mirino della Roma da tempo

La rivalità tra Roma e Lazio è una delle più accese del campionato, in grado di dare vita a scontri calcistici entusiasmanti durante la stagione. Ogni volta che si affrontano, le due società danno spettacolo con gli spalti a suon di scenografie e cori per sostenere le due squadre che rappresentano le due sponde della Capitale. In questa annata i biancocelesti hanno avuto la meglio, ma per la prossima è ancora tutto da vedere.

In attesa della stagione 2023/2024, le due società si stanno dando battaglia sul campo del calciomercato con diversi obiettivi condivisi. In passato sono stati tanti i giocatori finiti nel mirino di entrambi i club che hanno dato vita a grandi testa a testa. Impossibile dimenticare l’annata 2013, in cui ben cinque giocatori erano finiti nella lista di Igli Tare. Nelle settimane successive all’inizio del calciomercato, però, la Roma è riuscita a mettere le amni su questi giocatori, come ad esempio Kevin Strootman.

Ora c’è un calciatore nel mirino di tutti e due i club, si tratta di Wilfried Zaha, attaccante esterno della Costa D’Avorio. Il calciatore, che ha cominciato la sua carriera nel Manchester United, ha fatto fortuna con la maglia del Crystal Palace in Premier League. Dopo diversi anni, però, le strade tra le due parti sembrano destinate a separarsi.

Calciomercato Roma, la Lazio vuole Zaha

Il giocatore, infatti, sembra destinato a lasciare il campionato inglese in questa finestra di calciomercato. I tentativi per un rinnovo ci sono stati nelle scorse settimane, ma il classe 1992 ha deciso che ormai il suo tempo in rossoblù è finito ed è pronto a vestire una nuova maglia.

Come riporta il Corriere della Sera, la Lazio ha avviato i contatti con il calciatore di 31 anni e la Roma rimane alla finestra interessata. A dare una mano ai due club c’è il Decreto Crescita che permetterebbe di abbassare lo stipendio del calciatore. questo, infatti, si aggira intorno ai 7.5 milioni a stagione, mentre per le due società si abbasserebbe a 4.5 se si trasferisse in Italia.