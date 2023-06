Calciomercato Roma, firma ufficiale e doppio affare

La Roma non si ferma ed intende regalare a Mourinho altri rinforzi di qualità. Un obiettivo è finito nel mirino di Rafa Benitez.

È ancora lunga la lista della spesa preparata da José Mourinho e consegnata a Tiago Pinto. La mezzala box-to-box ed il difensore di piede mancino sono già arrivati ed ora il direttore generale proverà a prendere gli altri elementi richiesti dal mister originario di Setubal.

Due, in particolare, le criticità segnate in rosso. La prima è un bomber strutturato dal punto di vista fisico, capace di colmare al meglio la prolungata assenza di Tammy Abraham (rientrerà in primavera). Il manager sta valutando diversi profili: il preferito è Gianluca Scamacca ma l’operazione si preannuncia complessa. Gli Hammers, infatti, faranno partire l’ex Sassuolo soltanto con l’obbligo di riscatto e dopo aver preso un adeguato sostituto.

Le piste alternative conducono ad Alvaro Morata il quale, nonostante il recente rinnovo fino al 2026, può partire per 10 milioni in base ad uno specifico accordo stipulato dalle parti. Un elemento, l’ex Juventus, molto gradito da Mourinho per la sua capacità di ricoprire non soltanto il ruolo di punta centrale ma anche quello di esterno in un tridente offensivo. Sotto i riflettori, poi, c’è Roberto Firmino per il quale il Barcellona ed il Real Madrid si sono defilate. La seconda priorità, invece, consiste nell’ingaggio di un cursore di fascia destra alla luce delle negativa stagione vissuta da Rick Karsdorp e da Zeki Celik.

Roma, il Celta si inserisce per Odriozola

L’olandese in 18 apparizioni complessive non è riuscito a fornire nemmeno un assist mentre il turco si è fermato a quota uno in 34 gare disputate. Un bottino deludente, che ha spinto Pinto a mettersi alla ricerca di possibili innesti. Al manager piace Alvaro Odriozola, in procinto di lasciare il Real Madrid.

L’ex Fiorentina ha recitato il ruolo della comparsa alla corte di Carlo Ancelotti: appena 6 le presenze totali di cui 3 in Liga, 2 in Coppa del Re e una nel Mondiale per club, per un totale di 92 minuti trascorsi in campo. Il suo contratto scade nel 2024 e le Merengues, nel corso dell’estate, lo venderanno così da monetizzare la sua partenza. I giallorossi sono in corso ma, stando a quanto riportato dal portale spagnolo ‘El Gol Digital’, dovranno guardarsi dalla concorrenza del Celta Vigo inseritosi nella corsa su input del nuovo allenatore Rafa Benitez (ufficialità arrivata ieri). Proprio i galiziani, a breve, proveranno a concludere l’operazione Carles Perez: la proposta da 6 milioni è sul tavolo, ora gli spagnoli attendono la risposta della Roma.