Via libera Roma, sostituto già trovato

L’allenatore della Roma ha deciso di mettere i bastoni tra le ruote a quello del Milan, che vuole prendere un obiettivo di calciomercato

Manca ancora una settimana all’inizio del calciomercato, che questo si è già infiammato. Stavolta non c’entra nulla il riscaldamento globale o le temperature che cominciano a farsi sentire sulla nostra pelle. Ad aver alzato il termometro del calcio sono le trattative che sono impazzite in questi giorni di fine giugno, con il gong virtuale per l’inizio ufficiale delle trattative che ancora non ha suonato.

Tiago Pinto è riuscito a piazzare alcuni esuberi in questi primi giorni estivi, raggiungendo subito la quota richiesta dalla Uefa per far quadrare i conti. Il general manager, infatti, avrebbe dovuto accumulare almeno 30 milioni entro la fine del mese per non incorrere in sanzioni. Per farlo il portoghese ha ceduto Justin Kluivert al Bournemouth e Benjamin Tahirovic all’Ajax, mentre Volpato e Missori sono in direzione Sassuolo.

Oltre alle cessioni, però, sono molto importanti gli acquisti che permetteranno alla Roma di lottare per gli obiettivi prefissati. In questa stagione il traguardo era il ritorno in Champions, ma Mourinho non è riuscito a centrarlo anche a causa dei tanti infortuni e della fatica accumulata arrivando fino alla fine dell’Europa League.

Calciomercato Roma testa a testa col Milan per il gioiellino della Serie A

Ora in vista della prossima annata, in cui vorranno essere ripetuti alcuni traguardi, José vorrebbe rinforzare i diversi reparti della rosa. In questi giorni sono già arrivati Evan Ndicka e Houssem Aouar, ma nel mirino ci sono tanti altri calciatori pronti ad approdare nella Capitale.

Uno dei profili che piace di più è quello di Tommaso Baldanzi, vero e proprio diamante dell’Empoli che si è fatto notare in questa stagione. Per lui 4 gol da trequartista, ma tante belle giocate e sprazzi di qualità per un calciatore del 2003. Come riporta Quotidiano Sportivo, su di lui ha messo gli occhi la Roma, che vorrebbe farne il vice Dybala, ma anche il Milan. I rossoneri possono contare sulla grande entrata che garantirà l’affare Tonali. L’Empoli, però ha intenzione di trattenere il fantasista ancora un anno per cercare di aumentare ancora il suo valore. Nel mirino del club toscano c’è anche Zajc, che potrebbe tornare dopo l’avventura al Fenerbaçe.