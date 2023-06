25 milioni in Premier e addio Roma, accordo totale per il sostituto

Calciomercato Roma, accordo trovato e firma sempre più vicina: ecco cosa manca per ufficializzare il terzo colpo di Tiago Pinto.

La società giallorossa si è fino a questo momento distinta per una concreta quanto silente operosità, che ha visto Tiago Pinto e colleghi lavorare parallelamente su più fronti al fine di soddisfare le numerose esigenze che attualmente gravano sul club giallorosso. Da un lato, come da tempo noto, c’è l’esigenza di concretizzare le plusvalenze di circa 30 milioni di euro entro fine mese. Dall’altro, non mancano certamente tentativi e necessità di accontentare Mourinho ai fini di un corroboramento della rosa da consegnargli per quello che si appresta ad essere il suo terzo anno nella Capitale.

Coniugare le due estremità non è compito semplice ma gli addetti ai lavori hanno già dimostrato in passato capacità nel gestire con veemente attenzione questioni tra loro ben intrecciantisi. Basti pensare all’epurazione dello scorso anno e, soprattutto, ai diversi allontanamenti richiesti da Mourinho nella sua prima estate all’ombra del Colosseo, diversi dei quali, rientrati a Roma, potrebbero nel futuro immediato dire addio in modo definitivo e ufficiale al club dei Friedkin.

Ne sa qualcosa Kluivert, inserito nel corpo di partenti e, in questi giorni, approdato ufficialmente al Bournemouth, grazie ad una trattativa ed un’intesa che Pinto spera di poter emulare anche con altri esuberi presenti in rosa, al centro di trattative e discussioni di quest’ultima settimana di giugno. Ciò non cancella, comunque, la su citata attenzione verso le questioni in entrata, non meno prioritarie rispetto alle cessioni e oggetto di un attenzione certamente non esigua da parte del GM e dei suoi collaboratori.

Calciomercato Roma, intesa quasi totale per Kristensen: le ultime sulla trattativa

La notizia di ieri, relativa alla trattativa lampo per Nissen Kristensen, va certamente in tale direzione e dimostra la consapevolezza degli addetti ai lavori di dover limare numerosi reparti, cercando altresì occasioni giuste in Italia o all’estero. In questo modo, dunque, in occasione di una trattativa con il Leeds per un ritorno di Llorente sempre più vicino, si è discusso anche del terzino danese, destinato a prendere il posto di Karsdorp e contendersi la titolarità con Celik.

Forte di una centralità con la Nazionale danese e di un’esperienza accumulata negli ultimi cinque anni tra Ajax, Salisburgo e Premier League, Kristensen rappresenterebbe un rinforzo importante soprattutto ai fini della ricerca di un coadiuvante che permetta di sfruttare maggiormente i bonus dalle fasce.

Distintosi per un apporto mai esiguo in termini di assist e reti, ha già detto di sì a Mourinho: fondamentale, adesso, trovare l’intesa con il Leeds che intenderebbe vincolare il riscatto del numero 25 a determinate condizioni, quali obiettivi raggiunti e numero di presenza. Come riferisce Il Messaggero, il suo acquisto andrebbe ad aumentare i tentativi di cedere Karsdorp, valutato circa 12 milioni di euro ma per il quale, alla luce dell’infortunio e la stagione non brillante, non si è ancora mosso molto.

L’alternativa verrebbe ad essere l’addio a Zalewski, valutato 25 milioni di euro ma fin qui oggetto di attenzioni, soprattutto dalla Premier, non superiori ai 15 milioni. In questo caso, però, si genererebbero nuove necessità di intervento sulla fascia sinistra, laddove la posizione di Spinazzola non è stata ancora del tutto disambiguata.