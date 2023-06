Il “bimbo” di Mou ha detto no: cessione saltata

Calciomercato Roma, ribaltone lampo per Tiago Pinto. Il ‘bimbo’ di Mourinho ha detto no: salta la cessione e l’agente è già al lavoro per il rinnovo di contratto

Sono giornate decisive per la costruzione della Roma in vista della prossima stagione. Tiago Pinto si sta concentrando sul fronte delle cessioni, per raggiungere la quota in uscita necessaria al rispetto del seetlement agreement accordato con la UEFA. A pochi giorni dall’avvio ufficiale della finestra di calciomercato estivo c’è il rifiuto del calciatore alla nuova destinazione. Buone notizie per José Mourinho, che vede il suo “bimbo” verso la permanenza definitiva e non solo.

Il fronte delle cessioni si è sbloccato in casa Roma. Tiago Pinto deve presentare un tesoretto in uscita da circa 30 milioni di euro, per evitare nuove sanzioni dalla UEFA sul tema del Fair play finanziario. La cessione di Justin Kluivert al Bournemouth fornisce un passo in avanti importante al manager portoghese. Facendo un passo indietro, prima dell’attaccante figlio d’arte, c’è stata la cessione definitiva di Benjamin Tahiorovic passato all’Ajax. Il giovane centrocampista è una delle scoperte di José Mourinho ed ha salutato con un bottino di 13 presenze tra Campionato e Coppa Italia. Altri due giovani prospetti in rotta d’uscita sono Missori e Volpato, sui quali resta vigile il Sassuolo in Serie A.

Calciomercato Roma, Bove rifiuta la cessione al Bologna: contatti per il rinnovo

La squadra neroverde si conferma attentissima ai giovani profili del campionato italiano, con un filo diretto con la Roma. C’è un’altra squadra emiliana che, al pari del Sassuolo, ha attivato i propri radar su una delle scoperte di José Mourinho a centrocampo. Parliamo del Bologna di Thiago Motta, deciso a presentare un’offerta ai giallorossi per Edoardo Bove.

Offerta che in ogni caso verrà rispedita al mittente. Il centrocampista classe 2002 è stato una delle rivelazioni della seconda stagione di José Mourinho sulla panchina della Roma. 33 presenze e due reti per l’ex Primavera, che oggi è tornato in campo vincendo con l’Italia Under 21. Secondo quanto evidenzia il sito Romapress.net il “bimbo” dello Special One non accetterà l’offerta dei felsinei. Il centrocampista avrebbe già dato mandato al proprio procuratore di lavorare al rinnovo contrattuale con la Roma.