Calciomercato Roma, boom Pinto: la data della doppia firma

Calciomercato Roma, Tiago Pinto è pronto a chiudere la doppia firma. Il manager portoghese si scatena prima dell’apertura della finestra estiva: ecco la data

Sono giornate intense per Tiago Pinto in casa Roma. Il dirigente portoghese, responsabile del calciomercato giallorosso, è tra i profili più attivi in Serie A. Dopo aver definito i primi due acquisti a parametro zero l’ex Benfica si è concentrato sul fronte delle cessioni. Prima dell’apertura ufficiale del mercato estivo, in programma il primo di luglio, il dirigente giallorosso deve totalizzare un tesoretto da 30 milioni di euro in uscita. Ecco l’appuntamento che potrà permettere al manager della Roma di tagliare il traguardo.

Tiago Pinto si sta muovendo con decisione in questi ultimi giorni prima dell’avvio della sessione di calciomercato estivo. Dentro Aouar e Ndicka, rinforzi arrivati a parametro zero, fuori per ora Tahirovic e Kluivert. La questione cessioni rimane caldissima nel futuro prossimo del dirigente portoghese, chiamato ad incassare circa 30 milioni di euro per rientrare negli accordi con la UEFA sul Fair play finanziario. Dopo le prime due cessioni Tiago Pinto sta lavorando ad un doppio addio in Serie A, ed ecco la data del nuovo incontro che potrebbe portare all’incasso necessario per chiudere i conti con la Uefa.

Calciomercato Roma, incontro con il Sassuolo per Volpato e Missori: doppia firma ad un passo

Il Sassuolo è sempre più vicino al doppio ingaggio di due baby giallorossi. Il club emiliano è ad un passo dalla fumata bianca per l’arrivo di Cristian Volpato e Filippo Missori. C’è attesa per il nuovo incontro, con la doppia firma che avvicinerebbe sensibilmente Tiago Pinto al traguardo dei 30 milioni dalle cessioni.

Secondo quanto evidenziato dal sito Ilgazzettino.it, l’incontro tra Roma e Sassuolo dovrebbe avvenire nella giornata di mercoledì. Tutti gli elementi vedono il club neroverde ad un passo dalla doppia firma in entrata, con Pinto pronto ad incassare il tesoretto grazie agli ex Primavera. Dopo Tahirovic altri due baby giallorossi potrebbe quindi salutare definitivamente per risanare i conti del club giallorosso nell’ottica del settlement agreement sottoscritto con la federazione calcistica continentale.