Calciomercato Roma, colpo da 40 milioni: via libera Pinto

La Roma non intende fermarsi e nei prossimi giorni proverà a prendere un altro centrocampista. Fissato il prezzo di un obiettivo.

La Roma continua ad essere vigile sul mercato, alla ricerca di possibili opportunità da cogliere. I colpi già piazzati (Houssem Aouar ed Evan Ndicka) hanno consentito di potenziare il centrocampo ed il reparto difensivo, che verrà ulteriormente migliorato grazie agli imminenti ingaggi di Diego Llorente e Rasmus Kristensen.

Ora il direttore generale Tiago Pinto proverà a prendere altri due rinforzi, ovvero un attaccante ed una mezzala box-to-box. Per quanto riguarda la punta, sono diversi i profili vagliati dal manager portoghese, a partire da quello di Gianluca Scamacca. Le complicazioni emerse in fase di trattativa con il West Ham hanno però spinto il portoghese a battere piste alternative. Una di queste conduce a Dodi Lukebakio in uscita dall’Hertha Berlino dopo la retrocessione della società della capitale mentre ha perso quota l’opzione Wilfried Zaha, entrato nei radar della Lazio.

Per potenziare la linea mediana giallorossa il dirigente ha messo nel mirino due dei principali talenti militanti in Serie A: Tommaso Baldanzi e Morten Hjulmand, reduci dalle ottime stagione vissute con indosso rispettivamente la maglia dell’Empoli e del Lecce. Sempre viva, ma tutta in salita, la pista che porta a Davide Frattesi intenzionato a lasciare il prima possibile il Sassuolo così da mettersi alla prova in contesti più competitivi.

Roma, fissato il prezzo di Frattesi

Il classe 1999, autore di 7 reti in 37 apparizioni complessive, oltre alla Roma piace pure alla Juventus, al Milan e all’Inter. Tutte sono in piena corsa ed in questi giorni stanno provvedendo ad incontrare i neroverdi in modo tale da provare ad avvicinarsi alla fumata bianca.

A fornire nuovi aggiornamenti sulla questione è stato oggi l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, nel corso dell’intervista concessa ai microfoni della trasmissione radiofonica ‘Gr Parlamento’. “Io non ho mai incontrato il Milan, non c’è stato nessun contatto per l’acquisto di Frattesi, poi se arriva il Milan o qualunque altra squadra la ascolteremo, ma è normale che chi arriva prima ha più possibilità di chiudere”. Il prezzo, intanto, è stato fissato. “I 40 milioni valgono sempre, questa è la nostra richiesta. Al tempo stesso siamo interessati a valutare dei giovani che stiamo trattando. L’obiettivo è anche quello di chiudere in tempi brevi”.