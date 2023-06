Dalla Roma all’Inter: addio capitale a prezzo di saldo

La Roma continua ad essere alla ricerca di un nuovo bomber. Ai giallorossi è stato accostato una punta in procinto di lasciare il suo club.

Non accenna a fermarsi il mercato della Roma, intenzionata ad esaudire in toto le richieste del tecnico José Mourinho. Agli ingaggi di Hosseum Aouar ed Evan Ndicka a breve si aggiungeranno quelli di Diego Llorente e Rasmus Kristensen. Quattro colpi a costo zero, che garantiranno al club ulteriore spazio di manovra.

La prossima priorità segnalata dal mister originario di Setubal riguarda l’acquisto di un nuovo attaccante, in grado di colmare il vuoto lasciato da Tammy Abraham il cui rientro è fissato per la primavera inoltrata del 2024. Il preferito è Gianluca Scamacca, intenzionato a mettersi alle spalle il prima possibile la pessima esperienza vissuta al West Ham (3 gol in Premier) e fare rientro in Italia. L’intesa con l’ex Sassuolo è totale mentre manca il via libero degli ‘Hammers’, che preferirebbero farlo partire inserendo nell’accordo l’obbligo di riscatto.

Modalità poco gradita dal direttore generale Tiago Pinto, che vorrebbe invece chiudere la trattativa con la formula del prestito e diritto. Le interlocuzioni proseguiranno ma il manager, per cautelarsi, ha portato avanti diversi piani alternativi. La pista che porta a M’Bala Nzola, ad esempio, è ancora viva. Stesso discorso per Alvaro Morata, ritenuto tutt’altro che incedibile dall’Atletico Madrid nonostante l’imminente rinnovo fino al 2026. Oggi, invece, ai giallorossi è stato accostato un bomber in procinto di lasciare la sua attuale squadra dopo la retrocessione.

Roma, riflettori puntati su Lukebakio

Il nome, riportato nell’edizione odierna del portale tedesco ‘Kicker’, è quello di Dodi Lukebakio autore di 11 gol e 4 assist in 32 apparizioni complessive in campionato con indosso la maglia dell’Hertha Berlino. I teutonici, scivolati in Zweite Bundesliga, non possono trattenerlo e in estate provvederanno a venderlo al miglior offerente.

La Roma è in piena corsa ma dovrà guardarsi da una folta concorrenza comprendente il Lione che già a gennaio aveva tentato di prenderlo in prestito. I francesi sono già in contatto con il suo entourage e a breve proveranno a piazzare l’affondo vincente, così da stroncare sul nascere l’interesse mostrato anche dalla Fiorentina e dell’Inter (che lo ritiene un buon alter-ego di Romelu Lukaku). Il prezzo di Lukebakio, intanto, è diminuito: negli scorsi mesi, infatti, l’Hertha chiedeva un’offerta a doppia cifra. Ora, invece, il divorzio può andare in scena con meno di 10 milioni. Il casting per il sostituto di Abraham è in corso. Pinto, costretto a depennare il nome di Roberto Firmino dalla lista dei possibili acquisti, riflette. Mourinho, dal canto suo, aspetta. La Roma 2023/24 sta per nascere.