Calciomercato Roma, doppio accordo e firma: decisa la formula

Calciomercato Roma, Tiago Pinto è pronto a chiudere la doppia firma. L’accordo è stato già trovato e c’è la nuova formula per la doppia fumata bianca.

Tiago Pinto sfrenato in questi giorni sul calciomercato della Roma. Il manager portoghese è volato nuovamente in Inghilterra, per chiudere un doppio colpo in entrata. D’attualità resta anche il fronte delle cessioni, si attende il doppio addio a Missori e Volpato in direzione Sassuolo. Parallelamente Pinto ha messo le mani su altri due rinforzi in entrata, per il quale è stata trovata la formula finale per arrivare alle firme.

Tiago Pinto è ancora una volta tra i profili più attivi in Serie A sul fronte del calciomercato estivo. Il portoghese ex Benfica ha già chiuso ufficialmente due colpi in entrata a costo zero, Aouar a centrocampo e Ndicka per la difesa. In parallelo sono state due le cessioni già definite per il dirigente giallorosso, con Tahirovic acquistato dall’Ajax e Justin Kluivert, ceduto in via definitiva al Bournemouth. Ed il feeling del portoghese con il mercato inglese non finisce qui: è tutto pronto per la doppia operazione difensiva in entrata targata Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, doppio rinforzo dal Leeds: ecco la formula per Kristensen

La Roma ha messo le mani sul doppio colpo in casa Leeds. Torna in giallorosso, con la formula del prestito secco, lo spagnolo Diego Llorente. Il difensore iberico è stato apprezzato da José Mourinho in questi ultimi mesi e la sua conferma appare adesso scontata. Oltre all’ex Real Madrid la Roma ha virtualmente chiuso anche il colpo Rasmus Kristensen per la corsia di destra.

Novità nella formula per il passaggio del laterale danese a Trigoria. Il classe ’97 andrà a rinforzare la corsia di destra della Roma e, secondo quanto evidenziato su Twitter da Checco Oddo Casano, i due club hanno trovato l’accordo per la firma dell’ex Salisburgo. Sarà inserita un’opzione di riscatto in favore della Roma, si continua a ragionare sulle cifre ma la distanza sarebbe minima. I due club sono orientati a fissare il prezzo del riscatto tra gli 8 ed i 9 milioni di euro.