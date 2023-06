Friedkin senza freni, firma UFFICIALE in Francia

Roma, la famiglia Friedkin si estende fuori dai confini nazionali. La firma in Francia è ufficiale, ecco l’annuncio e cosa cambierà per la società giallorossa.

La famiglia Friedkin senza freni, gli interessi calcistici della proprietà della Roma si estendono fuori dai confini nazionali. L’operazione in Francia è stata annunciata ufficialmente, ecco cosa cambierà nell’organigramma della società giallorossa. L’annuncio è stato emesso dal paese transalpino in queste ore, e spuntano le prime parole di Ryan Friedkin sulla firma europea appena chiusa in via ufficiale.

La famiglia statunitense estende i propri interessi calcistici fuori dall’Italia, con l’acquisto di un club francese. La chiusura dell’affare era nell’aria, ora è stato ufficialmente annunciato dal paese transalpino. I Friedkin hanno acquistato il Cannes, squadra che milita nella Championnat National 3, il quinto livello delle divisioni calcistiche in Francia. L’acquisto del club francese vede un cambiamento riflettersi anche nella guida della Roma all’interno del gruppo finanziario a stelle e strisce. Il nuovo presidente del Cannes sarà Ryan Friedkin, che seguirà da vicino il club francese mentre Dan Friedkin resterà concentrato sulle vicende della Roma.

Roma, la famiglia Friedkin acquista il Cannes: l’annuncio ufficiale

Ad annunciare sul web la chiusura definitiva dell’affare è stato il sindaco di Cannes, che ha speso parole d’entusiasmo per la nuova proprietà statunitense. Le parole di David Lisnard “Il progetto sportivo presentato dalla famiglia Friedkin è molto serio, coerente e ambizioso. Il gruppo Friedkin è molto solido finanziariamente ed esperto nel mondo del calcio con un successo esemplare alla Roma.”

Gli statunitensi hanno acquistato il club francese anche per l’importanza del polo cinematografico nella città transalpina. Anche Ryan Friedkin ha parlato riguardo l’affare Cannes: “È un momento emozionante per entrare a far parte di una squadra di calcio così leggendaria. Cannes e questa parte della Francia hanno sempre avuto un posto speciale nei nostri cuori[..] Non vediamo l’ora di fare tutto il possibile per assicurarci che il club sia competitivo per ulteriori promozioni e per rendere orgogliosi i tifosi e la città.” Ryan dunque è pronto a concentrarsi sul club transalpino, mentre Dan Friedkin resterà saldamente al controllo della Roma.