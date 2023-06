Roma, luglio bollente: doppietta Friedkin

Il presidente della Roma ha stilato il programma per il futuro, con i due obiettivi che vogliono essere raggiunti nel minor tempo possibile

Con l’avanzare dell’estate continuano ad avanzare tutti i progetti della Roma, con quello per il calciomercato che non è ancora cominciato bene. Nonostante le trattative si aprano il primo luglio, con il gong virtuale che ci sarà tra qualche giorno, i giallorossi sono riusciti a portare nella Capitale due giocatori. Questi erano seguiti da mesi e si tratta di Houssem Aouar ed Evan Ndicka.

I due sono approdati a parametro zero per cercare di tenere sotto controllo il settlemenet agreement e rispettarlo per non andare incontro a sanzioni da parte della Uefa. L’obiettivo principale, però, è permettere a José Mourinho di raggiungere la Champions League che inq uesta stagione è sfumata per diversi motivi. Innanzitutto ci sono da imputare i tanti infortuni, poi, anche la stanchezza portata dall’Europa League che è stata giocata fino in finale.

Raggiungere il quarto posto avrebbe permesso di mettere da parte una trentina di milioni solo con la qualificazione, cifra che avrebbe permesso di sistemare il settlement agreement, Per questo motivo. Pinto deve rinforzare la rosa dello Special One in modo tale da p0ter centrar almeno il quarto posto nella prossima annata.

Roma, doppia scadenza per i Friedkin

Nell’agenda dei Friedkin, poi, ci sono anche altri progetti da voler raggiungere il prima possibile. Mentre per la qualificazione al torneo della Uefa si deve aspettare la fine della stagione, per questi non c’è un lasso di tempo da aspettare, se non quello burocratico e delle trattative.

Si tratta dello Stadio della Roma e del main sponsor, che è saltato da quando Digitalbits non ha dato più sicurezze. Come riportala Gazzetta dello Sport, Dan e Ryan hanno intenzione di accelerare per l’impianto ed entro il prossimo mese vogliono presentare il progetto definitivo in Campidoglio. dopo il riconoscimento del Pubblico interesse, mancano pochi passi prima di poter posare la prima pietra, prevista per il 2024. Per il main sponsor, invece, si sta trattando ma la mancata Champions ha fatto abbassare le pretese dai 15 milioni l’anno richiesti. I Friedkin stanno trattando con aziende leader nel mondo dei media e del turismo.