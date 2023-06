Roma, ok il prezzo è giusto: 15 milioni per il sì

Il general manager della Roma ha intenzione di fare cassa in vista dell’inizio del calciomercato, con la cessione di un giallorosso

Ormai le temperature lo fanno capire, è cominciata l’estate e all’inizio ufficiale del calciomercato manca veramente poco. Anche se nessuno sta rispettando il primo luglio come data per cominciare le trattative, con l’inizio del settimo mese dell’anno parte anche la finestra per rinforzare le rose. La Roma è una di quelle che non ha perso tempo e ha predo subito due calciatori per migliorare la rosa di José Mourinho.

Fondamentali in questi giorni di giugno, però, sono le cessioni visto che la Uefa ha imposto termini duri ai conti della Roma. La società, infatti, deve stare attenta a come si muove visto che l’organo calcistico europeo segue da vicino i giallorossi. Entro il 30 giugno Pinto deve incassare ben 30 milioni per rispettare il settlement agreement e far quadrare i conti e per farlo c’è da dare l’addio ad alcuni membri della rosa.

Il primo ad aver salutato Trigoria è stato Benjamin Tahirovic, partito in direzione Ajax, mentre Justin Kluivert ha seguito subito dopo andando al Bournemouth. I due hanno permesso di superare già la metà della quota necessaria e nei prossimi giorni sono previste altre due partenze. si tratta di Volpato e Missori, in direzione Sassuolo.

Calciomercato Roma, lo vogliono in Arabia: prezzo fissato

Archiviata la questione settlement agreement, Pinto cederà qualche giocatore per fare cassa anche in vista della prossima annata. La campagna acquisti deve essere a costo zero, ovvero le spese non devono superare le entrate. Un compito difficile, che costringe Pinto a valutare tutte le offerte.

Come riporta il Corriere dello Sport, poi, ce n’è una in programma e che deve essere considerata attentamente. Si tratta dell’interesse dell’Al-Ahly per Leonardo Spinazzola. Nella penisola araba, l’esterno sinistro è visto come l’eroe dell’Europeo e l’interesse è palpabile. Pinto sta decidendo se lasciar partire il numero 37, ma lo farebbe solo per un’offerta di circa 15 milioni. Questa cifra permetterebbe di mettere da parte una buona plusvalenza. Dall’altra parte della medaglia, però, c’è la necessità di trovare un sostituto, visto che i presenti in rosa non sembrano soddisfare José