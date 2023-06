Roma, ufficiale: colpo dall’Atletico Madrid

Il calciomercato della Roma è entrato nella fase più calda. C’è un altro colpo ufficiale messo a segno dalla squadra giallorossa, il rinforzo in attacco arriva dall’Atletico Madrid.

Un altro colpo di livello in entrata per la Roma, stavolta che coinvolge la formazione femminile. La compagine giallorossa, guidata in panchina da Alessandro Spugna, si regala un colpo offensivo dall’Atletico Madrid. L’annuncio era nell’aria da diversi giorni, ma ora è stato ufficializzato con un video che è diventato subito virale sul web. La Roma femminile, che quest’anno si è laureata Campione d’Italia, pesca un nuovo rinforzo in attacco dall’Atletico Madrid.

Sono giornate intense di calciomercato in casa Roma, non solo per la prima squadra. Tiago Pinto continua a modellare la rosa da consegnare a José Mourinho, sia in entrata che sul fronte delle cessioni. In parallelo si accende anche il mercato estivo della squadra femminile, che ha vinto il primo Scudetto della sua storia la scorsa stagione. E la Roma femminile, guidata da mister Spugna, continua a mirare in alto e pesca un rinforzo offensivo direttamente dall’Atletico Madrid. Barbara Latorre è una nuova attaccante giallorossa, ecco come è stata annunciata sul web dai canali ufficiali della Roma.

Calciomercato Roma femminile, ufficiale il colpo Latorre: arriva dall’Atletico Madrid

Sui social la Roma ha prima postato un video divertente che richiamava al cognome della calciatrice. Su una scacchiera avanzava una torre, chiaro riferimento al nuovo rinforzo offensivo per la squadra giallorossa. Da subito il web si è scatenato, in seguito è arrivato anche l’annuncio ufficiale sul sito della Roma.

La calciatrice spagnola firma un contratto biennale, ed è stata così accolta sul sito ufficiale della Roma: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Barbara Latorre. La calciatrice spagnola ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2025. L’attaccante classe ’93 arriva dall’Atletico Madrid con cui in questa stagione ha vinto la Coppa della Regina.” Arrivano anche le prime parole di Latorre da giallorossa: “Non vedo l’ora di iniziare, conoscere tutti e riuscire a raggiungere tanti successi insieme, squadra e tifosi. Voglio ringraziare l’AS Roma per questa opportunità e darò il massimo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi“.