Scippo in Bundesliga, Roma e Milan lo perdono gratis

Calciomercato, c’è lo scippo in Bundesliga ai danni di Roma e Milan. Le due squadre possono salutare l’obiettivo a parametro zero: ecco tutti i dettagli

Nelle ultime settimane Tiago Pinto si è mostrato ancora una volta specialista dei colpi a costo zero in casa Roma. Il manager portoghese ha chiuso ufficialmente due innesti per José Mourinho senza spendere un euro per il cartellino. Parliamo di Houssem Aouar e Evan Ndicka. Su entrambi i calciatori la concorrenza era alta ma la squadra giallorossa ha avuto la meglio dopo trattative lunghe ed intense.

Un altro obiettivo accostato ai giallorossi a costo zero vedeva rinnovarsi il duello con il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera, che ha salutato Maldini e Massara, è stata accostata a più riprese ad un centrocampista in scadenza nel campionato tedesco. Ora lo scenario che giunge dal campionato tedesco rischia di lasciare al palo i due club italiani, col sorpasso in Bundesliga per il colpo gratis. Pinto si è confermato specialista dei colpi a costo zero, la scorsa estate a Trigoria arrivarono i vari Matic, Dybala e Belotti, quest’ anno sono già due i nuovi innesti per la terza stagione dello Special One sulla panchina giallorossa. Mentre in Germania sembra decidersi la sorte di un altro giocatore in scadenza di contratto accostato anche alla Roma.

Calciomercato, Roma e Milan sorpassate per il colpo a zero: Skhiri verso l’Eintracht Francoforte

Fari puntati sul futuro di Ellyes Skhiri, centrocampista difensivo col vizio del gol, in scadenza di contratto dal Colonia. La Roma è stata segnalata sulle sue tracce, al pari del Milan in Serie A. Ma il futuro del calciatore tunisino, punto fermo della propria nazionale, sembra destinato ancora alla Bundesliga.

Secondo quanto evidenzia Kicker.de, il mediano è a un passo dalla firma con l’Eintracht Francoforte. Ad avere la meglio nella corsa al centrocampista tunisino sembra essere la stessa squadra che ha perso a zero il difensore Evan Ndicka dunque. Il sito tedesco sottolinea come il calciatore classe ’95 potrebbe rinunciare alle sirene estere per continuare a giocare in Bundesliga, nonostante un0offerta di contratto del club al ribasso rispetto a quanto avrebbe potuto guadagnare fuori dai confini tedeschi.