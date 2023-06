Calciomercato Roma, doppia idea Pinto: strategia decisa

Il general manager della Roma ha messo nel mirino due calciatori, in vista dell’inizio del calciomercato e studia le mosse per il futuro

Ormai manca veramente poco all’inizio ufficiale del calciomercato. Il giorno segnato da tutti con un bel cerchio rosso sui calendari appesi sui muri o nelle dispense è ormai a pochi giri di orologio. Il primo luglio, infatti, comincia ufficialmente la finestra delle trattative e da quel giorno in poi sarà possibile abbracciare i nuovi acquisti e preparare la nuova annata.

La Roma si è già mossa assicurandosi le prestazioni di Houssem Aouar ed Evan Ndicka, che hanno abbracciato il progetto giallorosso dopo aver lasciato le rispettive squadre. I due non hanno rinnovato il contratto con il Lione e con l’Eintracht Frankfurt e quindi saranno liberi di approdare nella Capitale a parametro zero. Oltre a loro, Pinto ha in programma diversi altri colpi, come l’arrivo di Rasmus Kristensen per la fascia destra.

Il danese dovrebbe prendere il posto di uno tra Karsdorp e Celik, che nella scorsa annata non hanno garantito grandi sicurezze. L’esterno destro, poi, arriva a basso costo visto che il Leeds è retrocesso de non può chiedere un esborso elevato. I rapporti col club inglese sono buoni, come conferma l’affare Llorente.

Calciomercato Roma, Pinto prepara il prestito

Oltre alle ali, il general manager vorrebbe prendere un attaccante per migliorare il reparto offensivo, ormai orfano di Tammy Abraham. L’attaccante inglese, infatti, ha subito un brutto infortunio al legamento crociato e non tornerà prima di febbraio 2024.

Per sostituirlo, i nomi sono diversi, ma nelle ultime ore ne sono spuntati due in più che fanno gola al gm. Si tratta di Patson Daka e Kelechi Iheanacho, entrambi punte del Leicester che in questa stagione è retrocesso in Championship. I due potrebbero lasciare le Foxes e come riporta la Gazzetta dello Sport, potrebbero approdare nella Capitale. Con il club che vinse la Premier League con Claudio Ranieri, però, non ci sono trattative avviate e per ora i due nomi sono solo una suggestione. Comunque, l’interesse c’è e Pinto pensa al possibile affare, che potrebbe concludersi in prestito.