Calciomercato Roma, gol low-cost: bastano tre milioni per la firma

La Roma continua ad essere molto attiva, con l’obiettivo di potenziare la rosa di Mourinho. Il prossimo sarà un colpo low-cost.

La difesa ed il centrocampo sono stati rimpolpati, grazie agli ultimi colpi messi a segno. Ora, in casa Roma, è in corso il casting volto a potenziare il reparto offensivo e a regalare a José Mourinho il sostituto di Tammy Abraham il cui rientro avverrà non prima della prossima primavera.

Diversi i profili sondati dal direttore generale Tiago Pinto che, di recente, ha dovuto depennare dalla lista dei possibili acquisti il nome di Roberto Firmino. Il brasiliano, dopo aver lasciato a parametro zero il Liverpool e respinto il corteggiamento del Marsiglia, è ad un passo dal trasferimento in Arabia Saudita. A farsi avanti, in particolare, è stato l’Al-Ahli che ha messo sul piatto un ricco triennale. Il colpo è stato definito e così il manager lusitano è stato costretto a spostare altrove il proprio mirino.

La pista che conduce ad Alvaro Morata, ad esempio, è viva. Lo spagnolo infatti, nonostante l’imminente rinnovo di contratto fino al 2026, non è ritenuto incedibile dall’Atletico Madrid che lo lascerà andare in presenza di una proposta da almeno 10 milioni. La Roma, al tempo stesso, segue pure altri due bomber: il primo è M’Bala Nzola, in procinto di lasciare lo Spezia dopo la retrocessione in Serie B. I bianconeri si sono ormai rassegnati all’idea di perderlo, fissando il prezzo sui 15 milioni. Una cifra, questa, alla portata dei capitolini che, nell’occasione, dovranno guardarsi dalla concorrenza della Fiorentina e della Salernitana.

Roma, occhi su Arnautovic

Il secondo è Marko Arnautovic, autore di 10 e un assist con indosso la maglia del Bologna. I felsinei vorrebbero trattenerlo ma l’austriaco non ha legato con il tecnico Thiago Motta ed ha fatto sapere alla dirigenza felsinea di volersi trasferire altrove. La Roma, come detto, lo segue anche perché si tratterebbe di un colpo low-cost dalla resa garantita.

L’ex Inter, stando a quanto riportato dal portale ‘LaRoma24.it’, può liberarsi per una cifra compresa tra i 2 e i 3 milioni. Mourinho, avendolo allenato ai tempi dell’Inter, lo conosce bene ed ha dato il proprio assenso all’operazione. Ora resta da vedere quale sarà la decisione finale di Pinto, defilatosi dalla corsa relativa a Mateo Retegui.