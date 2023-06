Calciomercato Roma, sgambetto Milan: doppia sfida a Pinto

I rossoneri hanno deciso di inserirsi nella corsa a due obiettivi di calciomercato della Roma in vista delle prossime settimane

Questi ultimi giorni di luglio stanno dando diversi verdetti, come l’essere una delle più attive nel calciomercato da parte della Roma. I giallorossi, infatti, hanno già preso due giocatori a parametro zero per rinforzare la rosa di José Mourinho in vista della prossima stagione. Ad approdare nella Capitale sono stati Houssem Aouar ed Evan Ndicka, che hanno abbracciato il progetto romanista dopo mesi di corteggiamento.

Un altro importante verdetto che questi giorni stanno restituendo a tutti i tifosi italiani è la grande rivalità che si sta scatenando tra Tiago Pinto e Moncada, Il direttore sportivo del Milan, infatti, ha messo nel mirino diversi obiettivi che sono presenti sulla lista del general manager portoghese. Il primo era proprio Ndicka, che però ha preferito Dybala e compagni. Ora contesi tra le due società ci sono altri giocatori di livello.

Uno di questi è Alvaro Morata, entrato nel taccuino di Pinto per rinforzare l’attacco. Nella scorsa stagione le punte presenti non hanno brillato e hanno segnato solo 8 gol in due in Serie A. Queste reti, poi, portano la firma di Tammy Abraham, con Andrea Belotti che ha chiuso a mani vuote. Proprio l’inglese però ha subito un brutto infortunio nell’ultima giornata contro lo Spezia.

Calciomercato Roma, Scamacca nel mirino del Milan

Il Milan, invece, ha intenzione di trovare il perfetto sostituto di Olivier Giroud, che si avvia verso un’età avanzata. Divock Origi in questa stagione non è riuscito a dimostrare di avere le qualità adatte per sostituire il francese e per questo i rossoneri hanno messo gli occhi su un altro profilo.

Si tratta di Gianluca Scamacca che, come riporta la Gazzetta dello Sport, interessa al club di Via Aldo Rossi. L’attaccante interessa molto a Moncada, che potrebbe cercare di prenderlo in prestito per dare a Pioli la punta che necessita. Sul suo conto, però, sono in atto diversi ragionamenti perché il club vorrebbe riuscire a capire a quanto ammonterebbe il costo del cartellino e soprattutto l’apporto che potrebbe dare alla causa.