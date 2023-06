Icardi offerto alla Roma, la risposta di Tiago Pinto

La Roma è a caccia di un attaccante di comprovato valore. Il direttore generale Pinto ha tolto un nome dalla lista dei possibili obiettivi.

Sono giorni frenetici in casa Roma. Il traguardo dei 30 milioni di plusvalenze da iscrivere a bilancio entro fine mese è ormai all’orizzonte e verrà tagliato con le operazioni in cantiere riguardanti le partenze di Carles Perez (conteso dal Celta e dal Betis), Bryan Reynolds (che vorrebbe restare al Westerlo) e Gonzalo Villar vicino al Paok Salonicco.

Dopo aver chiuso le tre pratiche in questione e rispettato così i paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement, il club potrà tornare a concentrarsi sulla caccia finalizzata a regalare a José Mourinho un nuovo attaccante. Tammy Abraham, ai box per colpa dell’infortunio rimediato nell’ultimo turno di campionato, rientrerà soltanto in primavera rendendo così obbligatorio l’acquisto di un nuovo centravanti.

Il direttore generale Tiago Pinto, nei giorni scorsi, ha cominciato a sondare diverse piste valutandone il rapporto qualità-prezzo. Ai giallorossi, ad esempio, è stato accostato il nome di Mauro Icardi rilanciatosi in grande stile grazie all’eccellente avventura vissuta al Galatasaray conclusa con la vittoria del campionato. L’argentino, in particolare, ha messo a segno 22 gol e 4 assist in 24 apparizioni complessive, risultando determinate per la conquista del titolo. Un bottino positivo, che gli ha consentito di tornare ad essere uno delle punte più ambite a livello europeo. Ora l’ex capitano dell’Inter tornerà al Paris Saint Germain che, nonostante la partenza di Lionel Messi e quella più che probabile di Kylian Mbappé, non ha alcuna intenzione di trattenerlo.

Roma, Pinto si tira indietro per Icardi

Nei giorni scorsi si era parlato di un suo possibile sbarco nella capitale, alla luce degli ottimi rapporti tra i Friedkin ed il presidente del PSG Nasser al Khelaifi. In realtà, però, il colpo è destinato a non concretizzarsi.

A Pinto è stato proposto Icardi ma il manager, stando a quanto rivelato da Daniele Trecca ed Eleonora Trotta nel corso di ‘TvPlay’, al momento non ritiene una priorità il suo acquisto. Il preferito del direttore generale è invece Gianluca Scamacca, intenzionato a mettersi alle spalle il prima possibile la deludente esperienza al West Ham (appena 3 gol in Premier). Il secondo, in ordine di preferenze, è poi Alvaro Morata. Il quale può lasciare l’Atletico Madrid in presenza di un’offerta di almeno 10 milioni. Lo sbarco in Italia di Icardi, in ogni caso resta possibile. La sua agente Wanda Nara, infatti, nelle scorse ore ha pubblicato una storia comprendente il Duomo di Milano e una clessidra. La Roma, dal canto suo, a breve proverà a piazzare l’affondo decisivo per Scamacca. Sono giorni decisivi per Pinto.