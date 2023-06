Milan in attesa e patto con Pinto: vuole solo la Roma

Calciomercato Roma, precedenza e patto morale con Tiago Pinto. Il bomber ha già deciso, ecco cosa sta succedendo.

Tanti i nomi monitorati in questa fase dagli addetti ai lavori capitolini, ben consapevoli delle esigenze attuali di José Mourinho e altrettanto consci delle attuali esigenze economiche di un club da tempo alle prese con un divenuto famoso gioco di equilibri tra entrate e uscite. La giornata odierna, su tale fronte, ha permesso di registrare non poche novità, alla luce dei concretizzati affari Volpato e Missori in casa Sassuolo, destinati a fruttare 10 milioni di euro alle casse giallorosse.

Una cifra importante, sia per un settlement agreement da rispettare e osservare entro questo venerdì che per le possibili ingerenze che il doppio approdo in neroverde potrebbero avere per la trattativa Frattesi, mai tramontata e attualmente presentante alcuni presupposti che, se rispettati, garantirebbero a Pinto la possibilità di distinguersi per quello che sarebbe un autentico capolavoro.

L’importanza dell’equilibrio su citato si sta riflettendo anche nelle attente ponderazioni di Tiago Pinto e colleghi, reduci in queste settimane non solo da numerosi colloqui e meeting per provare a concretizzare operazioni in uscita che garantissero respiro e linfa da un punto di vista economico. Gli incontri in quel di Londra, unitamente ai non meno nobili appuntamenti in Italia, hanno visto il GM affrontare plurime questioni.

Calciomercato Roma, Scamacca e quella voglia di tornare a casa: Milan in attesa

Tra queste, certamente quella legata ad un centravanti che sta rappresentando oggetto di attenzione e discussione sin dalla fine della stagione. Fino a Roma-Spezia, Abraham era non a caso considerato un papabile elemento ‘sacrificale’ ai fini del FFP, prima che l’infortunio al crociato portasse Pinto ad una rivalutazione di alcuni piani che non hanno comunque lui impedito di concretizzare tante mosse nel corso di questo mese di giugno.

Restando sulla questione attaccante, l’incertezza legata ad Abraham e l’esigenza di dover impiegare le risorse economiche anche in altri reparti, hanno visto la Roma monitorare scenari che permettessero a Mourinho di abbracciare rinforzi funzionali a condizioni vantaggiose. In una lista costituita da tanti nomi e suggestioni, continua ad oggi a rimanere in auge il nome di Gianluca Scamacca, reduce da un buon primo anno in Premier League.

I dialoghi e i contatti con il West Ham non hanno permesso ai giallorossi di strappare il sì definitivo dal club anglosassone, fermo sulla propria visione. Diversa, invece, la posizione dell’ex Sassuolo, subito dettosi disposto ad un ritorno in Serie A e, soprattutto, in una Capitale che lo ha cresciuto e lanciato calcisticamente. Su tale fronte, non sfugga quanto riferito da Gianluca Di Marzio in questi minuti a Sky Sport.

“Scamacca vuole tornare alla Roma e quindi ha dato priorità alla Roma, mantendendo il patto sancito con Tiago Pinto. Se si troverà un’intesa con il West Ham, Gianluca andrà alla Roma. Se poi il Milan trova condizioni migliori e non arriverà l’accordo tra Roma e West Ham per l’operazione, non è che dica no al Milan. Ad oggi, però, vorrebbe mantenere questa sorta di impegno morale per giocare con una maglia che ha indossato solo a livello giovanile“.