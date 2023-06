Pioli ha detto sì: Milan-Roma decisa dalla clausola

Calciomercato, nuovo duello tra Roma e Milan all’orizzonte. Stefano Pioli ha detto sì all’affare e tenta il sorpasso decisivo. Si chiude grazie alla clausola, ecco i dettagli

Intreccio di mercato e duello tra Roma e Milan per il ritorno ad effetto in Serie A. La squadra rossonera, che si è separata da Maldini e Massara nelle scorse settimane, sta per cedere Sandro Tonali in Premier League. Per il centrocampista il Milan incasserà una cifra record, intorno agli 80 milioni di euro. Un tesoretto che può agevolare non poco le manovre del tecnico rossonero, ancora una volta intrecciate con il taccuino di Tiago Pinto in casa Roma.

Stefano Pioli dirige il mercato del Milan e può orchestrare il sorpasso finale ai danni della Roma di José Mourinho e Tiago Pinto. La squadra giallorossa continua ad essere tra le più attive sul mercato in questi ultimi giorni di giugno. Il manager giallorosso è tornato nuovamente a Londra per studiare il mercato sia in entrata che in uscita. Si attende la doppia fumata bianca con il Leeds per il ritorno di Llorente e l’ingaggio di Kristensen. In parallelo sono ore decisive per il doppio addio a due baby giallorosso: Missori e Volpato sono sempre più vicini al passaggio al Sassuolo. Nel frattempo si muove il mercato del Milan anche in entrata.

Calciomercato, duello Roma – Milan per Morata: c’è il si di Stefano Pioli

Forte del tesoretto che piomberà nelle casse rossonere grazie alla cessione di Tonali, Pioli indica la rotta in entrata per il Milan. Uno dei nomi più cladi per l’attacco rossonero, dove il solo Giroud appare oggi certo del posto, torna ad essere quello dello spagnolo Alvaro Morata.

Il centravanti iberico è in uscita dall’Atletico Madrid ed il tecnico del Milan avrebbe già dato l’ok definitivo all’operazione. L’ex Juventus è stato accostato anche alla Roma ed alla stessa squadra bianconera. I tre club italiani sono a caccia di rinforzi offensivi, e Morata continua a fare gola. Secondo il quotidiano ‘Tuttosport’ i rossoneri sono pronti a mettere le mani sul colpo in attacco dai Colchoneros. La chiave sta nella clausola d’uscita messa nel prolungamento contrattuale di Morata, che lascerebbe l’Atletico per 10 milioni di euro.