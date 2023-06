“Ripicca” Dybala: l’Arabia Saudita fa tremare Mourinho

L’allenatore della Roma ha fatto dell’attaccante argentino il fulcro della rosa e non vorrebbe perderlo in questo calciomercato estivo

Paulo Dybala è senza dubbio il giocatore più importante della rosa della Roma, che ha saputo conquistare ancor prima della sua prima partita. L’attaccante argentino, infatti, lo scorso 26 luglio ha ricevuto un benvenuto più unico che raro da parte dei tifosi giallorossi, che hanno riempito l’Eur solo per lui. Sotto il Palazzo della Civiltà, infatti, si erano riuniti circa 10.000 romanisti per accogliere la Joya.

Una volta entrato in campo, poi, tutti hanno capito che giocatore era stato preso da Tiago Pinto. Non che il suo talento fosse un mistero, nei tanti anni a Palermo, ma soprattutto alla Juventus, Paulo aveva fatto vedere di cosa era capace. Proprio tutte le giocate effettuate in bianconero hanno convinto il general manager ad accelerare per prenderlo battendo la concorrenza agguerrita dell’Inter e di altri club.

In totale, in questa stagione Dybala ha segnato ben 18 gol in 38 partite da spartire in tutte le competizioni a cui ha preso parte la società. I numeri sarebbero potuti essere ancora più alti se non fosse stato per i tanti infortuni che hanno martoriato l’annata dell’argentino. Anche i giorni che hanno preceduto la finale di Europa League cono stati delicati, con Mourinho che non sapeva se avrebbe potuto utilizzare il numero 21 o meno contro il Siviglia.

Calciomercato Roma, lo hanno fatto ancora: vogliono Dybala

Visto il suo valore, sono diversi i club che hanno messo gli occhi su di lui e potrebbero prenderlo anche a basso costo, vista la clausola per l’addio. Al momento della firma, il talento di Laguna Larga ha inserito nel contratto la possibilità di lasciare la squadra a 12 milioni.

Una cifra irrisoria che permetterebbe al numero 21 della Roma di partire a un costo molto più basso delle sue abilità. Questa, però, non sarà un problema per quelli che si sono interessati a Dybala in questi giorni. Come riporta il Corriere dello Sport, gli arabi hanno messo gli occhi su Paulo, che rientra in quel filone di giocatori finiti nel mirino degli sceicchi. Per ora c’è solo un apprezzamento e niente di più, ma Mourinho – che ha rifiutato il corteggiamento saudita- non vorrebbe perdere il suo miglior giocatore così.