Roma, accordo trovato: 10 milioni e doppia firma

Roma, accordo trovato per 10 milioni di euro: c’è la doppia firma che avvicina sensibilmente l’obiettivo di Pinto. Ecco quello che è successo in questi minuti

Tutto fatto. Altri 10 milioni di euro nelle casse della Roma. Eccolo il colpo che Pinto ha piazzato, l’ennesimo in uscita. E adesso con i paletti del Fair Play Finanziario ci siamo quasi. Se non è già stato toccato il limite che c’era. Secondo le informazioni ripotate da Di Marzio il gm giallorosso ha trovato l’accordo con il Sassuolo per la doppia cessione, quella di Volpato e Missori.

Dopo un lungo tira e molla durato un poco di tempo, l’accordo tra le parti è stato trovato sulla base di 10milioni di euro per il cartellino di entrambi. Il Sassuolo, che inizialmente si era fermato a 9milioni di euro, ha deciso di accontentare quelle che erano le richieste giallorosse per la cessione dei due elementi. E adesso chissà, magari si potrebbe entrare nel cuore della trattativa per Frattesi, sul quale la Roma sembra essere piombata di nuovo in maniera assai importante.

Roma, tutto fatto per Volpato e Missori

Una trattativa chiusa, e si aspetta arrivati a questo punto solamente l’ufficialità che non dovrebbe tardare ad arrivare. Insomma, Pinto ci è riuscito, e incassa altri 10 milioni di euro dopo gli undici per Kluivert e gli 8,5 compresi i bonus per Tahirovic. Il primo è andato al Bournemouth, un’operazione resa ufficiale qualche giorno fa, il secondo invece è stato preso dall’Ajax.

Insomma, senza girarci troppo intorno adesso, possiamo tranquillamente affermare che i termini sono stati rispetti in tutto e per tutto e che adesso la Roma si può concentrare sulle operazioni in entrata: la prima da portare a termine è quella di Kristensen, il difensore danese del Leeds che si dovrebbe unire a Llorente, anche lui in procinto di tornare in prestito secco dagli inglesi. E poi l’attaccante, ovviamente. Senza dimenticare Frattesi. Sì, lui si potrebbe essere davvero il colpaccio per i giallorossi.