Addio Europa Conference League: decisione UFFICIALE dell’Uefa

Dopo due edizioni, la prima vinta dalla Roma, la UEFA cambia la Europa Conference League. La decisione è ufficiale: ecco la nota della federazione continentale

Giornata importante per la UEFA, riunita a Nyon in Svizzera. La federazione che amministra il calcio in Europa ha rilasciato diversi comunicati ufficiali nelle scorse ore, uno dei quali coinvolge la Conference League. La terza coppa europea, vinta al primo anno della competizione dalla Roma, cambia in vista della prossima stagione. Ecco tutti i dettagli con la nota ufficiale dell’Uefa.

Il Comitato Esecutivo della UEFA si è riunito quest’oggi a Nyon. Dalla città svizzera la federazione calcistica europea ha emesso diversi comunicati ufficiali in vista del futuro prossimo nel continente. L’Uefa ha riscritto le norme che riguardano il Fair Play Finanziario, con un focus sul tema delle plusvalenze e gli ammortamenti, ma non solo. Cambia anche il formato per le qualificazioni europee in vista del Mondiale in programma nel 2026, quando le nazionali passeranno da 32 a 48 partecipanti. Tornando alle questioni che riguardano le squadre di club la federazione europea si è concentrata sulla nuova Conference League.

Conference League, la UEFA elimina il termine Europa: la nota ufficiale

La UEFA ha deciso di rimuovere il termine ‘Europa’ dal nome della competizione. A partire dalla prossima stagione il nome della terza coppa continentale sarà dunque il più snello UEFA Conference League. Le prossime finali si disputeranno ad Atene nel 2024 ed in Polonia, a Wroclaw nell’edizione 2025.

Ufficialmente la Roma ha vinto la prima edizione della UEFA Europa Conference League, seguita lo scorso anno dal West Ham che ha trionfato contro la Fiorentina a Praga. Ora la federazione continentale ha deciso di omettere la dicitura Europa dal nome della competizione. Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale della UEFA: “Introdotta sotto l’ombrello “Europa” all’inizio del ciclo commerciale 2021-24, la nuova competizione si è rapidamente affermata tra un vasto pubblico dopo due stagioni di successo.

La ricerca condotta tra tifosi e partner commerciali ha rilevato che la rimozione di “Europa” dal nome della competizione consentirà un ulteriore sviluppo come competizione a sé stante e questa modifica proposta è stata approvata dal Comitato Esecutivo UEFA. Entrerà in vigore nel nuovo ciclo, a partire dalla stagione 2024-25.“