Calciomercato, bomber scartato dalla Roma: svelato il motivo

La Roma vuole regalare un bomber a Mourinho. Un possibile rinforzo, però, non arriverà: Pinto ha deciso, svelato il motivo.

Prosegue senza sosta il mercato della Roma, volto a potenziare la rosa e piazzare altrove gli elementi ritenuti sacrificabili da José Mourinho. Finora il club ha messo a segno due acquisti (Houssem Aouar ed Evan Ndicka), a cui a breve ne seguiranno altrettanti (Diego Llorente e Rasmus Kristensen).

Risolte le principali priorità indicate dal tecnico lusitano, adesso il direttore generale Tiago Pinto proverà a prendere un attaccante di caratura internazionale. Il preferito è Gianluca Scamacca per il quale, però, resta forte la concorrenza del Milan. I rossoneri non confermeranno il deludente Divock Origi (seguito con interesse dal Fenerbahce e dal Besiktas) e puntano a sostituirlo proprio con l’ex Sassuolo, intenzionato a rientrare il prima possibile in Italia.

I due club si stanno inoltre contendendo Alvaro Morata, che può lasciare l’Atletico Madrid per circa 10 milioni in base ad un patto segreto stipulato dalle parti. Lo spagnolo spinge per lasciare i Colchoneros ma il suo stipendio da 6 milioni netti all’anno rappresenta un problema di difficile risoluzione sia per i giallorossi che per la società controllata da Gerry Cardinale. Complicazioni che hanno spinto Pinto ad analizzare altri profili, alcuni dei quali militanti in Premier League.

Roma, Daka non arriverà: sorge il problema della Coppa d’Africa

Il recente viaggio in Inghilterra ha consentito al general manager di avviare i contatti per una serie di attaccante in procinto di lasciare i rispettivi club. L’elenco, ad esempio, comprende il nome di Patson Daka autore di 4 gol ed altrettanti assist in 4 gol ed altrettanti assist 30 presenze con indosso la maglia del Leicester.

Il classe 1998, dopo la retrocessione in Championship, lascerà di certo le Foxes ma il suo approdo nella Città Eterna è da escludere. A rivelarlo è stato oggi su Twitter il giornalista del ‘Corriere dello Sport’ Roberto Maida. “A gennaio andrà in Coppa d’Africa con lo Zambia. Si è valutato che non fosse opportuno inserire un altro giocatore impegnato per un mese a gennaio con la nazionale dopo Aouar e N’Dicka”. La lista dei papabili, stando così le cose, si riduce. Il preferito di Pinto e Mourinho resta Gianluca Scamacca ma strapparlo al West Ham (che spinge per l’obbligo di riscatto) e battere la concorrenza del Milan non sarà facile.