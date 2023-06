Calciomercato Roma, Cross per Pinto: “Non si è ambientato”

Uno degli obiettivi di calciomercato della Roma non è riuscito ad ambientarsi al meglio e potrebbe partire nelle prossime settimane

Il calciomercato giallorosso è già entrato in anticipo rispetto alle altre squadre di Serie A, che stanno aspettando prima di concludere i primi colpi ufficiali. La finestra delle trattative ancora non è cominciata, tra tre giorni ci sarà il gong ufficiale per l’avvio ufficiale, e Tiago Pinto si è già mosso. Il general manager portoghese ha superato i concorrenti per prendere due svincolati di lusso per rinforzare la rosa di Mourinho a costo zero.

Questi due sono Houssem Aouar ed Evan Ndicka, che andranno a colmare le lacune individuate a centrocampo e in difesa dallo Special One. Il primo approda dal Lione, con cui si è messo in mostra nelle scorse annate anche in Champions League. Il secondo, invece, si è fatto notare difendendo le retrovie dell’Eintracht Francoforte, che è stato ammirato da vicino anche qui in Italia nel match contro il Napoli.

Nell’agenda di Tiago Pinto, però, le mosse non sono finite e anzi, ci sono altri colpi da effettuare visto che i reparti che hanno bisogno di un ritocco non sono finiti. Quello più importante, che ha bisogno di un vero e proprio innesto di livello è l’attacco, dove mancherà Tammy Abraham. L’attaccante inglese, infatti, ha subito la rottura del legamento crociato e tornerà non prima di febbraio 2024. Per sostituirlo, Pinto ha individuato due profili molto interessanti.

Calciomercato Roma, “Ormai sono pronti a cederlo”

Si tratta di Alvaro Morata e Gianluca Scamacca. Entrambi sono nel mirino anche del Milan, che vuole trovare il perfetto sostituto di Olivier Giroud dopo il flop di Divock Origi. L’attaccante del West Ham, però, vuole la Roma dove è cresciuto e sta spingendo per tornare in giallorosso.

Come riporta John Cross, intervenuto ai microfoni di TvPlay, canale Twitch di Calciomercato.it, Scamacca è pronto ad essere ceduto dopo aver avuto qualche problema a Londra: “Scamacca non si è ambientato. Il West Ham sta cercando di cederlo perché quello che vedevano in Italia anche con la Nazionale, e poi quello che vedevano in Inghilterra sembravano due giocatori diversi. Purtroppo ha subito qualche infortunio che lo ha limitato ma il West Ham è pronto a cederlo“.

Non perderti le ultime news, segui TvPlay sui canali Facebook, Instagram e TikTok e rimani sempre aggiornato sul mondo del calcio!