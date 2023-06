Calciomercato Roma, il Milan supera Pinto: sorpasso per il colpo

Il general manager della Roma è stato superato da Pioli che ha messo la freccia per un colpo di calciomercato estivo

La Roma continua a lavorare per portare nella Capitale i rinforzi che Mourinho necessita per rinforzare la squadra. In questi giorni sono stati posizionati i primi tasselli per il centrocampo e per la difesa, con il portoghese che chiedeva da tempo un mancino nelle retrovie. Ora finalmente questo è arrivato e si tratta di Evan Ndicka, preso a parametro zero dall’Eintracht Frankfurt e che sbarcherà nei prossimi giorni.

Oltre a lui, è arrivato Houssem Aouar, per blindare il centrocampo con la sua qualità e il suo dinamismo, fondamentali per Mourinho. In questi giorni la Roma sta trattando anche per andare a rinforzare la fascia destra, dove dal Leeds sta per arrivare Rasmus Kristensen. Il terzino destro arriverebbe per prendere il posto di uno tra Rick Karsdorp o Zeki Celik. I giallorossi stanno trattando e anche grazie all’affare Llorente questo colpo non dovrebbe essere troppo difficile.

Le mosse più importanti, però, dovrebbero essere fatte in attacco, dove Andrea Belotti e Tammy Abraham hanno deluso alla grande in Serie A. L’italiano ha segnato zero reti, mentre l’inglese solo 8 prima di rompersi il crociato. Per sostituirlo, Pinto ha messo nel mirino Gianluca Scamacca del West Ham.

Calciomercato Roma, i rossoneri hanno messo la freccia

L’attaccante italiano vorrebbe ritornare in Serie A e sta spingendo proprio per tornare a vestire la maglia giallorossa, come fatto nelle giovanili. Prima di lasciare la Capitale per andare in Olanda, il calciatore si allenava a Trigoria e un suo ritorno sarebbe importante per lui.

La trattativa non è semplice, però, perché sulle tracce dell’ex punta del Sassuolo c’è anche il Milan, che vorrebbe prenderlo. A dare un’importante aggiornamento sulla situazione ci ha pensato Luca Bianchin, intervenuto ai microfoni di TvPlay, canale Twitch di calciomercato.it: “Forse vedo in vantaggio Scamacca per l’attacco del Milan. Lui e Morata sono buoni, per entrambi il Milan ha fatto qualche telefonata“. Sorpasso, quindi, del Milan per il giocatore di Fidene, che arriverebbe in prestito.

